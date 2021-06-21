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Adem Büyük için Galatasaray iddiası

21.06.2021 20:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yeni Malatyaspor’un deneyimli takım kaptanı Adem Büyük ile Süper Lig’den 4 kulübün ilgilendiği öğrenildi. Tecrübeli oyuncu için Galatasaray’ın da resmi teklifte bulunmaya hazırlandığı iddia edildi.

Adem Büyük için Galatasaray iddiası

Sarı kırmızılı kulüp formasıyla bu sezon kariyerinin en parlak sezonunu geçiren 33 yaşındaki futbolcu Adem Büyük için Süper Lig’den 4 kulübün temasa geçtiği belirtildi. Süper Lig’de bu sezon 34 karşılaşmada 17 gol ve 3 asist yapan Büyük için Galatasaray ’ın resmi teklifte bulunmaya hazırlandığı öğrenilirken, İzmir ekipleri Altay ve Göztepe kulüpleri de Adem Büyük’ü transfer listelerine aldılar.

TARAFTARLAR İSTİYOR

Galatasaray’da forma giydiği dönemde Süper Kupa kazanan Adem Büyük’ün tekrar eski takımına dönmesini isteyen Galatasaraylı taraftarlar, bu oyuncunun yeniden takıma kazandırılması konusunda göreve yeni seçilen yönetime sosyal medya üzerinden baskı yapmaya da başladı. Yerli oyuncular arasında ligde en tecrübeli ve gözde futbolcular arasında yer alan Adem Büyük için nabız yoklayan diğer bir kulübün ise İstanbul ekiplerinden Başakşehir’in olduğu iddia edildi. İleri uç bölgede alternatifli kadro kurmayı planlayan Başakşehir'in Adem Büyük’ü transfer listesine aldığı ifade edildi.


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