Irak Milli Takımı'nı reddetti, idamla tehdit edildi! 21 yaşındaki futbolcuya şok sözler

Irak Milli Takımı'ndan gelen daveti kabul etmeyen 21 yaşındaki Montader Madjed, ülkesinde tartışmaların odağına yerleşti. Irak Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Adil al-Rubaie'nin genç futbolcu hakkında kullandığı ifadeler büyük tepki çekti.

TELEVİZYON PROGRAMINDA İDAM ÇAĞRISI

Irak Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Adil al-Rubaie, katıldığı televizyon programında Madjed'in milli takım davetini geri çevirmesine sert tepki gösterdi.

Genç futbolcuyu hedef alan al-Rubaie, "Ülkenin adına saygı göstermeyen kişiyi idam ettirelim" ifadelerini kullandı. Program sunucusunun sözlerin aşırı olduğunu belirtmesine rağmen geri adım atmayan yönetici, "Hayır, kesinlikle abartılı değil" yanıtını verdi.

Al-Rubaie ayrıca Irak Futbol Federasyonu'na, futbolcu hakkında yasal süreç başlatılması yönünde çağrıda bulundu.

IRAK FUTBOL FEDERASYONU'NDAN TEHDİTLERE TEPKİ

Yaşanan tartışmaların ardından Irak Futbol Federasyonu Sözcüsü Ahmed Al-Falluji de açıklama yaptı. Al-Falluji, genç futbolcuya yönelik tehditleri kınayarak bu ifadeleri kullanan kişi hakkında hukuki işlem uygulanması gerektiğini belirtti.

Adil al-Rubaie hakkında resmi bir soruşturma veya hukuki sürecin başlatılıp başlatılmadığı konusunda ise henüz açıklama yapılmadı.

IRAK MİLLİ TAKIMI FORMASINI 4 KEZ GİYDİ

İsveç ve Irak vatandaşlığı bulunan 21 yaşındaki Montader Madjed, futbol kariyerinin ilk dönemlerinde İsveç'in alt yaş milli takımlarında görev yaptı. 2023 yılında milli takım tercihini Irak'tan yana kullanan genç oyuncu, Irak A Milli Takımı'nda dört karşılaşmada forma giydi.

Ancak yılın başlarında arkadaşlarının Irak Milli Takımı ile dalga geçtiği bir videoda yer alması, Madjed ile milli takım arasındaki ilişkilerin bozulmasına yol açtı. Genç futbolcu daha sonra yaşananlar nedeniyle hatasını kabul etse de 2026 FIFA Dünya Kupası kadrosuna dahil edilmedi.

YENİ MİLLİ TAKIM DAVETİNİ DE KABUL ETMEDİ

Irak Milli Takımı Teknik Direktörü Graham Arnold, taraflar arasındaki ilişkileri yeniden düzeltmek amacıyla Madjed'i tekrar kadroya çağırdı. Ancak 21 yaşındaki futbolcu, bu daveti de geri çevirdi.

Kararına ilişkin konuşan Madjed, "Bu karmaşık bir durum ve şu anda öncelikle buraya odaklanmak istiyorum. Şimdilik herhangi bir yere uçmak istemiyorum" ifadelerini kullandı.