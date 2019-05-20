SPOR

Adem Büyük'ten Abdullah Avcı'ya flaş yanıt: Kaçan sensin

YENİ MALATYASPOR HABERLERİ  | 20.05.2019 10:53 | Son Güncelleme

Yeni Malatyaspor'un kaptanı Adem Büyük'ten Başakşehir Teknik Direktörü Abdullah Avcı'ya flaş gönderme... 31 yaşındaki futbolcu, Abdullah Avcı’ya Galatasaray maçının ardından yaptığı açıklamaların ardından sert bir mesaj yayınladı.

Adem Büyük'ten Abdullah Avcı'ya flaş yanıt: Kaçan sensin

Spor Toto Süper Lig'in 7. haftasında Medipol Başakşehir, evinde Yeni Malatyaspor'u konuk etmiş, Malatya'nın kaptanı Adem Büyük ile Abdullah Avcı arasında sinirler gerilmişti.

Hakemin bitiş düdüğüyle birlikte her iki takımın oyuncuları ve teknik ekibi soyunma odasına yönelmişken, sporcu tünelinin girişinde Abdullah Avcı ve Adem Büyük arasında sözlü tartışma olmuştu. Mücadelenin ardından Adem'in hiçbir zaman muhatabı olmadığını söyleyen Abdullah Avcı, "Hiçbir şekilde de olmadı. 10 senedir bu ligde kimin ne olduğunu herkes biliyor. Geçen sene Malatya lig maçı ve hazırlık maçında yaptıklarından dolayı özür dileyen bir oyuncudan bahsediyoruz. Onun bu şekilde konuşması yanlış. Ne yaparsak söyleriz lafımızın arkasındayız" ifadelerini kullanmıştı.

Malatyasporlu Adem'den Abdullah Avcı'ya flaş bir gönderme geldi. Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim için ''Bir teknik adam golden sonra kulübeye saldıracak çete halinde. 4. Hakem bunu göremeyecek. Sonrası eski oyuncusuna saldıracak. Sonra kulübesinin arkasına kaçacak. Delikanlı adam devam eder. 40 senedir bu film devam ediyor. Hayatımda yan yollara hiç girmedim. Arka bahçelerden dolaşmadım. Vurup hiç kaçmadım, doğru yolda yürüdüm hep'' yapan Avcı'ya gönderme yapan Adem, ''Kendini çok güzel anlatmışsın. Bana vurup kaçan sensin. Başka kılıf bulamadın mı acaba'' ifadelerini kullandı.

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
Sana noluyo la malatya gibi takıma kadar düşmüşsün Cincona transfer olmak için mi atlıyon mevzuya
Aferin Adem, yapıştırmışsın cevabı proje takımın, proje teknik direktörüne..
Yarın bi tane başakşehirli çıkar kural hatası var maç tekrar oynansın goller bir daha sayilsın der.
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