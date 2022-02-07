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Adem Büyük Yeni Malatyaspor'da futbol sorumlusu oldu!

07.02.2022 18:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yeni Malatyaspor'da teknik direktör Marius Sumudica ile yolların ayrılmasının ardından sürpriz bir karar alındı. Kulüpten yapılan resmi açıklamaya göre Adem Büyük bundan sonra hem futbolcu hem futbol sorumlusu olarak görev alacak.

Adem Büyük Yeni Malatyaspor'da futbol sorumlusu oldu!

Adem Büyük'le ilgili Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, sürpriz bir karara imza attı. Teknik direktör Marius Sumudica ile yolların ayrılmasının ardından Adem Büyük'e yeni bir görev verildi.

Sarı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, 34 yaşındaki futbolcu, futbol sorumluluğu görevine getirildi.

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"Yönetim Kurulumuz ile profesyonel futbolcumuz Adem Büyük arasında yapılan görüşmeler sonucunda Adem Büyük’ün Kulübümüzün Futbol Sorumlusu olarak görevlendirilmesine karar verilmiştir. Adem Büyük hem futbolcu hem Futbol Sorumlusu olarak takımımızda görev yapacaktır."

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Yeni Malatyaspor Adem Büyük
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