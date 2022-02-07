Adem Büyük Yeni Malatyaspor'da futbol sorumlusu oldu!

Adem Büyük'le ilgili Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Öznur Kablo Yeni Malatyaspor, sürpriz bir karara imza attı. Teknik direktör Marius Sumudica ile yolların ayrılmasının ardından Adem Büyük'e yeni bir görev verildi.

Sarı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, 34 yaşındaki futbolcu, futbol sorumluluğu görevine getirildi.

Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi;

"Yönetim Kurulumuz ile profesyonel futbolcumuz Adem Büyük arasında yapılan görüşmeler sonucunda Adem Büyük’ün Kulübümüzün Futbol Sorumlusu olarak görevlendirilmesine karar verilmiştir. Adem Büyük hem futbolcu hem Futbol Sorumlusu olarak takımımızda görev yapacaktır."



