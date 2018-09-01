Adem Ljajic'in 6.5 milyon euroluk zorunlu satın alma opsiyonu bulunduğu öğrenildi

Beşiktaş transferin son gününde 10 numara eksikliğini Torino forması giyen Adem Ljajic ile giderdi. Sırp oyuncunun alınmasına en çok Teknik Direktör Şenol Güneş'in sevindiği bildirildi.
Torinolu oyuncunun kiralanmasından bir hayli memnun kalan deneyimli hocanın, Beşiktaş'ın farklı oyun kurguları da oynayabilmesi için böyle bir transferin gerekli olduğunu söylediği öğrenildi. Mevcut kadroda tamamen Quaresma'nın performansına endeksli futbol anlayışına alternatif yaratmak isteyen Şenol Güneş'in, bu transferle birlikte her türlü sistemi sahaya yansıtılabileceğini yönetime ilettiği ortaya çıktı.
Şenol Güneş'in, Sırp oyuncunun gelişiyle Tolgay, Oğuzhan, Negredo, Larin, Babel, Quaresma ve Medel gibi oyuncuların performansının daha da artacağına inandığı bildirildi.
Aslında bu ismi çok önceden belirleyen Beşiktaş Yönetimi'nin, transferi mümkün olabildiği kadar gizli tutmaya çalıştığı vurgulandı.
BU FİYATA BULMAK ZOR
Öte yandan Adem transferini bitirdiği için Başkan Fikret Orman'ı ve Transfer Komitesi Başkanı Umut Güner'i tebrik eden yöneticilerin, "Orta saha kurgusu açısından Beşiktaş çok iddialı bir takım haline geldi. Bu fiyatlara böylesine bir orta saha oyuncusu bulmak kolay değil" dedikleri bildirildi.
ZORUNLU OPSİYON
Adem Ljajic için siyah - beyazlı kulüp 1 milyon 200 bin euro kiralama bedeli ödeyecek. Oyuncuya yıllık 2 milyon 225 bin euro verecek olan Beşiktaş Yönetimi, 6,5 milyon euro satın alma opsiyonunu da sözleşmeye eklettirdi.
Zorunlu satış opsiyonunda direten Torino Kulübü'nün, "20 maç en az 45'er dakika oynaması halinde, Adem Ljajic, 6.5 milyon Euro'ya Beşiktaş'a gider" maddesi koydurttuğu öğrenildi. Eğer Beşiktaş opsiyonu kullanırsa, Adem Ljajic üç yıl da siyah - beyazlı takımın formasını giyecek.
MANU'NUN KEŞFİ
Beşiktaş'ın orta sahaya yeni transferi Adem Ljajic'in Manchester United serüveni kariyerinin en önemli mihenk taşı olarak dikkat çekiyor. 2008 yılında ManU tarafından denemeye alınan Sırp yıldız, 2009'dan itibaren düzenli olarak antrenmanlara katılsa da beklenen seviyeye ulaşamadığı kaydıyla geri gönderildi.
Partizan'da teknik direktör Goran Stevanovic o dönem oyuncuları için, "Psikolojik bir şok geçiriyor, durumu iyi olacak herkes görecek" dedi. Kulübün o dönemki futbol direktörü Ivan Tomic de ManU'ya yönelik, "İleride bu kararlarından dolayı pişman olacaklar" diyerek olayı özetledi.Fiorentina'ya 2010 yılında transfer olan Ljajic, 2013'te de 15 milyon euro değerle 21 yaşında iken Roma'ya geçerek kariyerindeki en önemli imzayı attı.
Ljajic, Milli Takım kariyerinde de 2012'de milli marşı söylemeyi reddederek manşetlere çıkmıştı. 2018 Dünya Kupası'nda da 3 grup maçında da yer alan 26 yaşındaki orta saha, kariyerinde 263 resmi maçta 56 gol 29 asistle, hem istikrarlı hem de skorer özelliğini gösterdi.
(Milliyet)
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