Adem Ljajic'in 6.5 milyon euroluk zorunlu satın alma opsiyonu bulunduğu öğrenildi

Beşiktaş transferin son gününde 10 numara eksikliğini Torino forması giyen Adem Ljajic ile giderdi. Sırp oyuncunun alınmasına en çok Teknik Direktör Şenol Güneş'in sevindiği bildirildi.

Torinolu oyuncunun kiralanmasından bir hayli memnun kalan deneyimli hocanın, Beşiktaş'ın farklı oyun kurguları da oynayabilmesi için böyle bir transferin gerekli olduğunu söylediği öğrenildi. Mevcut kadroda tamamen Quaresma'nın performansına endeksli futbol anlayışına alternatif yaratmak isteyen Şenol Güneş'in, bu transferle birlikte her türlü sistemi sahaya yansıtılabileceğini yönetime ilettiği ortaya çıktı.

Şenol Güneş'in, Sırp oyuncunun gelişiyle Tolgay, Oğuzhan, Negredo, Larin, Babel, Quaresma ve Medel gibi oyuncuların performansının daha da artacağına inandığı bildirildi.

Aslında bu ismi çok önceden belirleyen Beşiktaş Yönetimi'nin, transferi mümkün olabildiği kadar gizli tutmaya çalıştığı vurgulandı.

BU FİYATA BULMAK ZOR

Öte yandan Adem transferini bitirdiği için Başkan Fikret Orman'ı ve Transfer Komitesi Başkanı Umut Güner'i tebrik eden yöneticilerin, "Orta saha kurgusu açısından Beşiktaş çok iddialı bir takım haline geldi. Bu fiyatlara böylesine bir orta saha oyuncusu bulmak kolay değil" dedikleri bildirildi.