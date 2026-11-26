Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, Batum deplasmanındaki olayların ardından değerlendirmelerde bulundu. Adalı, destek verenlere teşekkür ederken takımını da tebrik etti.

"MACERALI BİR ŞEKİLDE GELDİK, SONU İYİ OLDU"

Sürecin zorluklarına ve oyuncularının performansına değinen Serdal Adalı, şu ifadeleri kullandı:

"Sayın Cumhurbaşkanımıza çok teşekkür ediyorum. Bakanlarımıza, tüm kulüplerimize herkese teşekkür ediyorum. Çocukları kutluyorum. Dünden beri maceralı bir şekilde geldik. Sonu iyi oldu. İnşallah devamı da gelir ve istediğimiz yerde bitiririz."

RİZE'YE İNİŞ VE OTOBÜS YOLCULUĞU

Yolculuk sırasında yaşanan aksaklıkları da paylaşan Adalı, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Dün çocuklar havada da panik yaşadılar. Sonradan Rize'ye indik. Sonra otobüsle buraya geldik. Sonu iyi oldu. Maceralı bir galibiyet oldu. Herkesi tebrik ediyorum. Herkese teşekkür ediyorum."

"2 YARALI TARAFTARIMIZ VARDI"

Gürcistan güvenlik güçlerinin müdahalesini eleştiren ve taraftarların son durumuna ilişkin bilgi veren Serdal Adalı, şu ifadeleri kullandı:

"Gürcistan polisinin orantısız güç uygulaması da hoş değildi. 2 yaralı taraftarımız vardı, gözaltında olanlar vardı. Tahmin ediyorum onları da alacağız."