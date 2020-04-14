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Adem Ljajic transfer teklifine cevap verdi!

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 14.04.2020 15:30 | Son Güncelleme

Beşiktaş'ın orta saha oyuncusu Adem Ljjaic'in satış listesine koyulması gündeme gelince Rus takımları ile menajeri görüşmeler yapmıştı. Tecrübeli oyuncunun, Rus kulübünden gelen öneriyi düşünüp olumsuz mesaj verdiği kaydedildi.

Kara Kartal'da bu sezon ortaya koyduğu performansla büyük eleştiri alan Adem Ljajic'in, transfer listesine konulması gündeme gelmişti.

Bu gelişmenin ardından menajeri aracılığıyla kendisine gelen teklifleri değerlendirmeye başlayan Boşnak futbolcuya, Rusya Premier Lig ekiplerinden Lokomotiv Moskova talip olmuştu.

Tecrübeli oyuncunun, Rus kulübünden gelen öneriyi düşünüp menaceri aracılığıyla olumsuz mesaj verdiği kaydedildi.

(Akşam)

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Anahtar Kelimeler:
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