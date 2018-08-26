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Beşiktaş bombayı patlattı! F.Bahçe'ye dev çalım

BEŞİKTAŞ HABERLERİ  | 26.08.2018 16:50 | Son Güncelleme

Beşiktaş'tan flaş transfer... 10 numara arayışlarını sürdüren Beşiktaş, Torino'da forma giyen Adem Ljajic'i 1 yıllığına kiraladı. Adem Ljajic ile Fenerbahçe de ilgileniyordu.

Beşiktaş bombayı patlattı! F.Bahçe'ye dev çalım

Beşiktaş'ta son dakika gelişmesi... A Spor'un haberine göre; Beşiktaş, Torino'da forma giyen Adem Ljajic'i 1 yıllığına kiraladı. Adem Ljajic ile Fenerbahçe de yakından ilgileniyordu.

ADEM LJAJIC KİMDİR?
Adem Ljajic, futbola ilk olarak 1998’de Josanica takımının alt yapısında başladı. Burada 7 sene kalan futbolcu, 2005 yılında ülkesinin köklü kulübü olan Partizan’ın altyapısına transfer oldu. Adem Ljajic, 2008 yılında gösterdiği performans sebebiyle as takıma yükseldi. Bu sayede profesyonel kariyerine başlayan Sırp futbolcu, 2 sezon boyunca 38 maçta forma giyip 9 gol attı. Partizan formasıyla yıldızını parlatan Adem Ljajic, 2010 yılında 6.8 milyon Euro karşılığında Fiorentina’ya transfer oldu.

Mor menekşelerde 3 sezon boyunca forma terletti ve bu süre içerisinde takımda değişilmez futbolculardan biri oldu. Toplamda 78 maça çıkıp 15 kez fileleri havalandırma başarısı gösterdi. 2013 yılında 12 milyon Euro karşılığında ligin bir başka güçlü ekibi Roma’ya transfer oldu.

Roma ile ilk sezonunda 30 maça çıkıp 6 gol atan Ljajic, ikinci sezonunda 44 maçta sahne alıp 9 gol attı. 2015-2016 sezonunda ise Inter’e kiralık olarak gönderildi. Ljajic bir sezon sonra ise 9 milyon Euro bedelle Torino'nun yolunu tuttu.

Adem Ljajic

ADEM LJAJIC'İN TORINO KARİYERİ
2016-2017 SEZONU | 33 maç / 10 gol - 9 asist
2017-2018 SEZONU | 27 maç / 6 gol - 10 asist

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Anahtar Kelimeler:
Adem Ljajic Beşiktaş torino Transfer

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