Montella'dan Adana Demirspor'a büyük jest!

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella, eski kulübü Adana Demirspor’dan geçmişe dönük 330 bin euro tutarındaki alacağından feragat etti. Adana Demirspor yönetimi, İtalyan teknik adama teşekkür etti.

MONTELLA 330 BİN EURODAN VAZGEÇTİ

Adana Demirspor’dan yapılan açıklamada, Vincenzo Montella ile 5 Eylül 2026 tarihinde sözlü mutabakata varıldığı belirtildi.

Kulüp, Montella’nın geçmişe dönük 330 bin euro tutarındaki alacağından feragat ettiğini, bu kararını ise milli maç döneminin tamamlanmasının ardından resmi olarak kendilerine bildirdiğini açıkladı.

ADANA DEMİRSPOR'DAN MONTELLA'YA TEŞEKKÜR

Adana Demirspor, Montella’nın aldığı kararın ardından İtalyan teknik adama teşekkür etti.

Kulüpten yapılan açıklamada, “Bu büyük jesti ve yapmış olduğu fedakarlıktan dolayı Sayın Montella’ya içtenlikle teşekkürlerimizi sunuyor, kendisine çalışmalarında başarılar diliyoruz” ifadelerine yer verildi.

Montella, 2021-2023 yılları arasında Adana Demirspor’da görev yapmış, ardından A Milli Futbol Takımı’nın teknik direktörlüğüne getirilmişti.

MİLLİ TAKIMDA ELEŞTİRİ YAĞMURUNA TUTULMUŞTU!

Uluslar Ligi'nde İtalya karşısında alınan 3-1'lik yenilginin ardından eleştiri yağmuruna tutulan Vincenzo Montella, A Milli Takım'ın aldığı sonuçlar ve ortaya koyduğu performans nedeniyle kamuoyunun hedefindeki isimlerden biri haline gelmişti. İtalyan teknik adamın geleceği tartışılırken, Adana Demirspor'dan gelen 330 bin euroluk alacak açıklaması ise gündeme yeni bir boyut kazandırdı.