Mynet Trend

BİZE ULAŞIN

YAZARLAR

BİZE ULAŞIN

Nilgün Akbıyık

Yazarın Diğer Yazıları
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Köşe Yazıları

Adet döngüsü ve toplumsal tabular

17.03.2025 16:48
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kadın bedeni her ay sessizce bir döngüden geçer. Kadının doğası gereği biyolojik olarak oldukça doğal olan adet döngüsü ne yazık ki toplumda zaman zaman fısıldanarak konuşulan bir konu haline gelmiştir.

Adet döngüsü çekinilecek bir konu değil; doğurganlık sisteminin sağlıklı işlediğinin bir göstergesi aslında. Bu durum her ne kadar doğal olsa da regl olan kadınlar hâlâ pedlerini saklayarak taşımak zorunda kalıyor üstelik okulda ya da işte regl olduklarında bunu saklayarak "rahatsızlandım" gibi örtülü ifadeler kullanıyor. Hatta bazı kültürel kalıplar regl dönemindeki kadını "kirli" ya da "eksik" olarak görmeye devam ediyor.

nilgün2

Toplumda konuşabildiğimiz konular normalleşmeye evrilir. Regl dönemi utanılacak değil aksine anlaşılması ve desteklenmesi gereken kadınların en önemli süreçlerinden biridir.
Bu konunun açıkça ele alınması, hem kadınların hem erkeklerin daha bilinçli bireyler olarak yetişmesini sağlar. Adet döngüsünü susturarak değil, konuşarak güçlenebiliriz. Çünkü bedenin dili, utanılacak bir şey değildir. Regl bir tabu değil, yaşamın en temel parçasıdır. Bu döngüyü gizlemek yerine anlamak ve saygı göstermek, daha eşit ve sağlıklı bir toplumun önünü açar.

REGL OLAN KADINLARA NASIL YAKLAŞMALIYIZ?
Reglin doğal bir süreç olduğunu kabul eden bir tavır sergileyin.

Her kadının regl dönemi farklıdır. Kimi sadece hafif bir halsizlik yaşarken, kimi şiddetli ağrılarla, ruh hali değişimleriyle uğraşır. Bu yüzden empati kurmak gerekir.

Evde, işte, okulda... Basit bir sıcak su torbası, anlayışlı birkaç cümle ya da işleri biraz devralmak küçük ama etkili desteklerdir.

"Reglken sinirlidir", "mantıklı düşünemez" gibi cinsiyetçi klişelerden uzak duralım.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Yanlışlıkla başkasının bebeğini doğurdu! Yanlışlıkla başkasının bebeğini doğurdu!
Donald Trump'ın geliniydi! Efsanevi sporcuyla aşk yaşıyorDonald Trump'ın geliniydi! Efsanevi sporcuyla aşk yaşıyor

YORUMLARI GÖR ( 0 )

Diğer Yazarlarımız

Nilgün Akbıyık

Nilgün Akbıyık

Bakteriler için adeta bir cennet: Tavuk döner tehlikesine dikkat! Lezzetin bedeli zehirlenme olmasın Son yazıları İncele
Tuğçe Gülçiçek

Tuğçe Gülçiçek

Bizimkiler: Bir Mahallenin Hikâyesi Son yazıları İncele
Melike Durmaz

Melike Durmaz

Tanyeli: Dansın Ritminde Bir Hayat Son yazıları İncele
Kerim Kökden

Kerim Kökden

Osman Sınav: Türk Televizyon ve Sinemasının Usta İsmi Son yazıları İncele

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.