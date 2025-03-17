Adet döngüsü ve toplumsal tabular

Adet döngüsü çekinilecek bir konu değil; doğurganlık sisteminin sağlıklı işlediğinin bir göstergesi aslında. Bu durum her ne kadar doğal olsa da regl olan kadınlar hâlâ pedlerini saklayarak taşımak zorunda kalıyor üstelik okulda ya da işte regl olduklarında bunu saklayarak "rahatsızlandım" gibi örtülü ifadeler kullanıyor. Hatta bazı kültürel kalıplar regl dönemindeki kadını "kirli" ya da "eksik" olarak görmeye devam ediyor.

Toplumda konuşabildiğimiz konular normalleşmeye evrilir. Regl dönemi utanılacak değil aksine anlaşılması ve desteklenmesi gereken kadınların en önemli süreçlerinden biridir.

Bu konunun açıkça ele alınması, hem kadınların hem erkeklerin daha bilinçli bireyler olarak yetişmesini sağlar. Adet döngüsünü susturarak değil, konuşarak güçlenebiliriz. Çünkü bedenin dili, utanılacak bir şey değildir. Regl bir tabu değil, yaşamın en temel parçasıdır. Bu döngüyü gizlemek yerine anlamak ve saygı göstermek, daha eşit ve sağlıklı bir toplumun önünü açar.

REGL OLAN KADINLARA NASIL YAKLAŞMALIYIZ?

Reglin doğal bir süreç olduğunu kabul eden bir tavır sergileyin.

Her kadının regl dönemi farklıdır. Kimi sadece hafif bir halsizlik yaşarken, kimi şiddetli ağrılarla, ruh hali değişimleriyle uğraşır. Bu yüzden empati kurmak gerekir.

Evde, işte, okulda... Basit bir sıcak su torbası, anlayışlı birkaç cümle ya da işleri biraz devralmak küçük ama etkili desteklerdir.

"Reglken sinirlidir", "mantıklı düşünemez" gibi cinsiyetçi klişelerden uzak duralım.