Adeta devleşti! Su Burcu Yazgı'nın Bir Gece Masalı'ndaki performansı gündem oldu!

Burak Deniz ve Su Burcu Yazgı'nın başrolü paylaştığı Bir Gece Masalı, yayınladığı ilk bölümünden itibaren ses getirmeyi başardı. Su Burcu Yazgı'nın ve Burak Deniz'in arasındaki yaş farkı önceleri eleştirilse de dizinin başlamasının ardından ikilinin uyumu çok sevildi.

Kardeşlerim dizisindeki başarılı performansıyla adından sık sık söz ettiren genç yetenek Su Burcu Yazgı, kariyerinde emin adımlarla ilerliyor. Bir Gece Masalı'nın yeni bölümlerinde de sevilen oyuncu adeta devleşti.

Canfeza karakterine başarılı bir şekilde hayat veren oyuncu dizinin 3. bölümündeki performansıyla gündem oldu.

SEYİRCİDEN TAM NOT ALDI

Dizinin kötü adamı Selim, arabada Canfeza ve babası varken bilerek kaza yaptı. Canfeza ağır yaralanan babasını görünce deliye döndü. Gözyaşlarına boğulan karakterin Burak Deniz'le karşılıklı oynadığı sahne çok beğenildi.

Su Burcu Yazgı'nın sahnedeki performansına da sosyal medyada yorum yağdı. İzleyiciler her geçen gün genç oyuncunun kendisini geliştirdiğini söyledi.

Oyuncuya gelen bazı yorumlar...