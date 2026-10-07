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Yeşilçam'ın 'Altın Çocuk'u Göksel Arsoy'a veda! Son yolculuğuna uğurlanıyor

Türk sinemasında 1950'li yılların sonundan itibaren beyazperdenin en tanınan yüzlerinden biri haline gelen sanatçı Göksel Arsoy, 90 yaşında vefat etti. 5 Ekim'de hayatını kaybeden Göksel Arsoy bugün son yolculuğuna uğurlanıyor.

Yeşilçam'ın 'Altın Çocuk'u Göksel Arsoy'a veda! Son yolculuğuna uğurlanıyor
Öznur Yaslı İkier

Türk sinemasının "Altın Çocuk" lakaplı usta oyuncusu Göksel Arsoy, 90 yaşında hayatını kaybetti.

Yeşilçam ın Altın Çocuk u Göksel Arsoy a veda! Son yolculuğuna uğurlanıyor 1

Arsoy, bugün Levent'teki Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedilecek.

Yeşilçam ın Altın Çocuk u Göksel Arsoy a veda! Son yolculuğuna uğurlanıyor 2

Göksel Arsoy'un oğlu Gökhan Arsoy, babasının tabutu başında taziyeleri kabul etti.

Yeşilçam ın Altın Çocuk u Göksel Arsoy a veda! Son yolculuğuna uğurlanıyor 3

Türk sinemasının ilk havacılık filmi olan Şafak Bekçileri'nin hem başrolünü hem de yapımcılığını üstlenen Göksel Arsoy'un cenazesine Hava Kuvvetleri Komutanlığı çelenk gönderdi.

Yeşilçam ın Altın Çocuk u Göksel Arsoy a veda! Son yolculuğuna uğurlanıyor 4

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