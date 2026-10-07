Yeşilçam'ın 'Altın Çocuk'u Göksel Arsoy'a veda! Son yolculuğuna uğurlanıyor

Türk sinemasının "Altın Çocuk" lakaplı usta oyuncusu Göksel Arsoy, 90 yaşında hayatını kaybetti.

Arsoy, bugün Levent'teki Barbaros Hayrettin Paşa Camii'nde öğle namazına müteakip kılınacak cenaze namazının ardından Zincirlikuyu Mezarlığı'na defnedilecek.

Göksel Arsoy'un oğlu Gökhan Arsoy, babasının tabutu başında taziyeleri kabul etti.

Türk sinemasının ilk havacılık filmi olan Şafak Bekçileri'nin hem başrolünü hem de yapımcılığını üstlenen Göksel Arsoy'un cenazesine Hava Kuvvetleri Komutanlığı çelenk gönderdi.