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Kubilay Kaan Kundakçı duruşmasında karar çıkmadı! Tahliye yok

Ümraniye’de 21 yaşındaki futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı’nın öldürülmesine ilişkin 10 sanıklı davada karar duruşması bugün görüldü. Dava 16 Ekim'e ertelendi. Hakkında tahliye talebi olan Aleyna Kalaycıoğlu ve diğer sanıkların tutukluluk halleri sürecek.

Kubilay Kaan Kundakçı duruşmasında karar çıkmadı! Tahliye yok
Öznur Yaslı İkier

Futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı'nın İstanbul Ümraniye'de öldürülmesine ilişkin davada bugün 3. celse görüldü. Duruşma salonunun önünde polis yoğun güvenlik önlemleri aldı. Tutuklu sanıkların adliyeye getirilmesinin ardından duruşma başladı.

Anadolu 27'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde saat 12.00'de başlayan duruşmada tutuklu sanıklardan Aleyna Kalaycıoğlu, Alaattin Kadayıfçıoğlu, Hüseyin Can Avcı, Mustafa Rece, Metin Kadayıfçıoğlu, Engin Taşkıran ve Ahmet Özkoç, tutuksuz sanıklardan Zuhal Kalaycıoğlu ve Bilal Kadayıfçıoğlı hazır bulundu.

Kubilay Kaan Kundakçı duruşmasında karar çıkmadı! Tahliye yok 1

Tutuksuz sanık İzzet Yıldızhan ise Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Duruşma, tarafların esas hakkındaki mütalaaya karşı savunma yapmak için süre talepleriyle başladı.

Kubilay Kaan Kundakçı duruşmasında karar çıkmadı! Tahliye yok 2

DURUŞMA ERTELENDİ

Kubilay Kaan Kundakçı duruşmasında karar çıkmadı. Mahkeme heyeti hakkında tahliye talebi olan Kalaycıoğlu ve diğer tüm sanıkların tutukluluk hallerine devam karar verdi. Duruşma 16 Ekim saat 13:30'a ertelendi.

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Anahtar Kelimeler:
Aleyna Kalaycıoğlu Kubilay Kaan Kundakçı
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