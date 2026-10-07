Kubilay Kaan Kundakçı duruşmasında karar çıkmadı! Tahliye yok

Futbolcu Kubilay Kaan Kundakçı'nın İstanbul Ümraniye'de öldürülmesine ilişkin davada bugün 3. celse görüldü. Duruşma salonunun önünde polis yoğun güvenlik önlemleri aldı. Tutuklu sanıkların adliyeye getirilmesinin ardından duruşma başladı.

Anadolu 27'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde saat 12.00'de başlayan duruşmada tutuklu sanıklardan Aleyna Kalaycıoğlu, Alaattin Kadayıfçıoğlu, Hüseyin Can Avcı, Mustafa Rece, Metin Kadayıfçıoğlu, Engin Taşkıran ve Ahmet Özkoç, tutuksuz sanıklardan Zuhal Kalaycıoğlu ve Bilal Kadayıfçıoğlı hazır bulundu.

Tutuksuz sanık İzzet Yıldızhan ise Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Duruşma, tarafların esas hakkındaki mütalaaya karşı savunma yapmak için süre talepleriyle başladı.

DURUŞMA ERTELENDİ



Kubilay Kaan Kundakçı duruşmasında karar çıkmadı. Mahkeme heyeti hakkında tahliye talebi olan Kalaycıoğlu ve diğer tüm sanıkların tutukluluk hallerine devam karar verdi. Duruşma 16 Ekim saat 13:30'a ertelendi.