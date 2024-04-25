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  4. Adı Aras Bulut İynemli ile anılıyordu... Cadı'nın yıldızı Buse Meral tarzıyla galaya damga vurdu

Adı Aras Bulut İynemli ile anılıyordu... Cadı'nın yıldızı Buse Meral tarzıyla galaya damga vurdu

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
25.04.2024 14:48
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Son dönemde adı Aras Bulut İynemli ile anılan güzel oyuncu Buse Meral, Erman Bostan’ın senaryosunu yazdığı ve yönetmenliğini üstlendiği Furkan Andıç ile başrolünü paylaştığı 'Cadı' filminin galasına tarzıyla damga vurdu. Transparan mini bir elbise giyen Meral, güzelliğiyle takipçilerinden tam not aldı.

Adı Aras Bulut İynemli ile anılıyordu... Cadı'nın yıldızı Buse Meral tarzıyla galaya damga vurdu

Ünlü oyuncu Buse Meral'ın adı son günlerde Bige Önal ile evliliğin eşiğinden dönen Aras Bulut İynemli ile anılıyordu. Aşk yaşadıkları iddia edilen ünlü çift konuya dair herhangi bir açıklama yapmadı.

Şimdilerde Furkan Andıç ile başrolünü paylaştığı 'Cadı' filmiyle adından söz ettiren Buse Meral filminin galasında adeta göz doldurdu.

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TARZI ÇOK BEĞENİLDİ

Mini transparan bir elbise giyen Buse Meral göğüs dekoltesiyle de dikkat çekti. Kombinini renkli takılar ile tamamlayan ünlü isim bu haliyle takipçilerinden tam not aldı.

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Buse Meral'ın gala tarzına sosyal medyada; 'Çok güzel görünüyorsun', 'Bu güzellik şaka mı?', 'Harika olmuşsun' gibi yorumlar yapıldı.

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