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Önce dudağından öpmeye çalıştı, sonra taciz etti! Gönül Dağı setinde taciz skandalı... Üstelik iki kadın arasında

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
25.04.2024 10:07
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TRT1 ekranlarında cumartesi akşamları izleyicisinin karşısına çıkan Gönül Dağı dizisinin setinde taciz skandalı yaşandı. İki kadın çalışan arasında geçen taciz skandalı yargıya taşındı ve dava karara bağlandı...

Önce dudağından öpmeye çalıştı, sonra taciz etti! Gönül Dağı setinde taciz skandalı... Üstelik iki kadın arasında

TRT1 ekranlarında yayınlanan ve büyük bir izleyici kitlesine sahip olan Gönül Dağı dizisi, geçtiğimiz ağustos ayında taciz skandalı davası ile gündeme gelmişti. 31 Ağustos 2023'te gerçekleşen olayda set ekibinden iki kadın arasında geçen taciz olayı yargıya taşınmıştı.

Gönül Dağı setinde yaşanan ve yargıya taşınan taciz davası sonuçlandı. Saç Asistanı Zeynep Çetinkaya’nın dudağından öpmeye çalışarak kendisini taciz eden setin Makyaj Şefi Kardelen Özbek hakkında karar verildi.

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TACİZ DAVASI SONUÇLANDI

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Sivrihisar Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen davada Kardelen Özbek suçlu bulundu. Mahkeme 1 yıl 8 ay hapis cezası verdi ve hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi. Özbek 5 yıl içinde kasıtlı bir suç işlerse cezası infaz edilecek.

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Sinema TV Sendikası avukatı Ceren Kalı “Sinema TV Sendikası olarak iş yerinde gerçekleşen her türlü cinsel taciz ve cinsel istismar davalarını istisnasız takip etmeye ve mağdurlara hukuki destek sunmaya çalışıyoruz. Bu davada oldukça hızlı ve etkin bir soruşturma yapılarak dava açılması ve failin cezalandırılması mümkün olabildi. Hızlı, adil ve hakkaniyetli bir karar çıkmış olmasının adalete olan inancı perçinleyici yönünün oldukça önemli olduğunu düşünüyoruz” açıklamasını yaptı.

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'TACİZİ BİLDİRMESİNE RAĞMEN...'

Sinema TV Sendikası yaptığı yazılı açıklamada “Köprü Film’in yapımcılığını üstlendiği ‘Gönül Dağı’ isimli dizi film projesinde Saç Asistanı olarak çalışan meslektaşımız Zeynep Çetinkaya (21) aynı dizinin setinde Make UP Şefi olarak çalışan Kardelen Özbek tarafından cinsel tacize uğramış, yapım şirketi tarafından ise maruz kaldığı tacizi bildirmesine rağmen haksız olarak işten çıkartılmıştır. Sendika olarak takip ettiğimiz dava dosyasında çıkan kararda; Mahkeme Zeynep Çetinkaya’ya cinsel tacizde bulunan Kardelen Özbek’i suçlu bularak, cezalandırılmasına karar vermiştir. Zeynep Çetinkaya’nın Yanındayız!”

sendika

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