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Adı Beşiktaş ile anılan İrfan Can Kahveci'nin anlaşma aşamasına geldiği takım çok tanıdık...

27.06.2023 08:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fenerbahçe ile sözleşmesi 2025 yılında sona erecek İrfan Can Kahveci takımdan ayrılmaya karar vermişti. Taraftarların kendisini hemen hemen her maç ıslıklamasından bunalan yıldız oyuncu menajerine talimat vererek takım aramasını söylemişti. İrfan Can'ın Fenerbahçe'deki geleceği belli oldu.

Adı Beşiktaş ile anılan İrfan Can Kahveci'nin anlaşma aşamasına geldiği takım çok tanıdık...
İrfan Can Kahveci

İrfan Can Kahveci

TR Türkiye
Yaş: 28 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Fenerbahçe
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Taraftarlarla bir türlü yıldızı barışmayan İrfan Can Kahveci takımdan ayrılmak istiyordu. Mutlu olduğu ve ilk 11'de forma giyebileceği bir takıma gitmek isteyen İrfan Can Kahveci, menajerine talimat vermişti. Yıldız oyuncunun anlaşma aşamasına geldiği takım belli oldu.

HULL CITY İLE GÖRÜŞÜYOR

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Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City ile görüşen ve büyük ölçüde anlaşma sağlayan İrfan Can Kahveci, Fenerbahçe'nin bu transfere izin vermesi halinde İngiltere'ye gidip resmi imzayı atacak.

BEŞİKTAŞ İSTEMİŞTİ

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Süper Lig'den Beşiktaş'ın yakından ilgilendiği oyunculardan biri olan İrfan Can'ın kararı sonrası siyah-beyazlılar farklı oyuncular aramaya başladı.


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İrfan Can Kahveci fenerbahçe hull city 10 süper li

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