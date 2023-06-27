Adı Beşiktaş ile anılan İrfan Can Kahveci'nin anlaşma aşamasına geldiği takım çok tanıdık...

Taraftarlarla bir türlü yıldızı barışmayan İrfan Can Kahveci takımdan ayrılmak istiyordu. Mutlu olduğu ve ilk 11'de forma giyebileceği bir takıma gitmek isteyen İrfan Can Kahveci, menajerine talimat vermişti. Yıldız oyuncunun anlaşma aşamasına geldiği takım belli oldu.

HULL CITY İLE GÖRÜŞÜYOR

Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City ile görüşen ve büyük ölçüde anlaşma sağlayan İrfan Can Kahveci, Fenerbahçe'nin bu transfere izin vermesi halinde İngiltere'ye gidip resmi imzayı atacak.

BEŞİKTAŞ İSTEMİŞTİ

Süper Lig'den Beşiktaş'ın yakından ilgilendiği oyunculardan biri olan İrfan Can'ın kararı sonrası siyah-beyazlılar farklı oyuncular aramaya başladı.



