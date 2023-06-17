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Adı Çağatay Ulusoy ile anılmıştı! İlkin Tüfekçi ve Murat Dalkılıç aşk mı yaşıyor? O paylaşımlar kafaları karıştırdı

17.06.2023 15:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçtiğimiz aylarda adı Çağatay Ulusoy ile aşk iddialarına karışan İlkin Tüfekçi'nin sosyal medya hesaplarındaki paylaşımlar dikkat çekti. Alaçatı'ya giden Tüfekçi'nin aynı mekanda bulunan ünlü şarkıcı Murat Dalkılıç ile yakınlaştığı iddiası magazin gündemine bomba gibi düştü.

Adı Çağatay Ulusoy ile anılmıştı! İlkin Tüfekçi ve Murat Dalkılıç aşk mı yaşıyor? O paylaşımlar kafaları karıştırdı

Oyuncu İlkin Tüfekçi'nin adı geçtiğimiz aylarda Çağatay Ulusoy ile aşk iddialarına karışmıştı. Güzel oyuncu hakkında yeni bir aşk iddiası daha gündeme geldi.

Alaçatı'ya giden ünlü oyuncu Dicle Olcay'ın sahne aldığı mekanda eğlendi. Snob Magazin'in haberine göre; Tüfekçi'nin aynı mekanda bulunan ünlü şarkıcı Murat Dalkılıç ile yakınlaştığı iddia edildi.

Oyuncu, Olcay'ın sahnesini çektiği sırada Murat Dalkılıç'ın da görüntülerine yer verip, kalp emojisi koyması ise kafaları karıştırdı.

ilkin

Dalkılıç ise seyircileri değil, sadece Olcay'ı paylaştı. Dalkılıç, bir ara sahneye da çıkarak Olcay ile düet yaptı.

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