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  4. Adı Deniz Işın ile anılan Burak Deniz ters köşe yaptı! Didem Soydan'la...

Adı Deniz Işın ile anılan Burak Deniz ters köşe yaptı! Didem Soydan'la...

02.04.2022 12:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçtiğimiz ekim ayında ayrılan Burak Deniz ve Didem Soydan'ın ilişkilerine bir şans daha verdiği iddia edildi. Burak Deniz, geçtiğimiz gün meslektaşı Deniz Işın'ın yeni birlikte yakalanınca kafalar karışmıştı. Suskunluğunuz bozan Burak Deniz, Didem Soydan'la tatile çıktı.

Adı Deniz Işın ile anılan Burak Deniz ters köşe yaptı! Didem Soydan'la...

Adı son haftalarda meslektaşı Deniz Işın ile anılan Burak Deniz, sağ gösterip sol vurdu.

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BARIŞTILAR

Magazin Hattı'nın haberine göre, geçtiğimiz aylarda kavga edip ayrılan Burak Deniz ile manken Didem Soydan, tekrar bir araya geldi. Ayrılık hasretine dayanamayan ikili, dün akşam saatlerinde beraber tatile çıktı.

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İTİRAF GELDİ

Burak Deniz'in, "Didem Soydan ile barıştınız mı?" sorusuna, "Her şey gördüğünüz gibi" yanıtını verdiği iddia edildi. İkilinin aşkı, arkadaş ortamında başlamış ve sessiz sedasız sona ermişti.

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Burak Deniz Didem Soydan
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