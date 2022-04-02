Adı Deniz Işın ile anılan Burak Deniz ters köşe yaptı! Didem Soydan'la...

Adı son haftalarda meslektaşı Deniz Işın ile anılan Burak Deniz, sağ gösterip sol vurdu.

BARIŞTILAR

Magazin Hattı'nın haberine göre, geçtiğimiz aylarda kavga edip ayrılan Burak Deniz ile manken Didem Soydan, tekrar bir araya geldi. Ayrılık hasretine dayanamayan ikili, dün akşam saatlerinde beraber tatile çıktı.

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Burak Deniz'in, "Didem Soydan ile barıştınız mı?" sorusuna, "Her şey gördüğünüz gibi" yanıtını verdiği iddia edildi. İkilinin aşkı, arkadaş ortamında başlamış ve sessiz sedasız sona ermişti.

