SPOR
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. İngiltere
  4. Adı Fenerbahçe ile anılan Mesut Özil Türkiye'ye gelebilir!

Adı Fenerbahçe ile anılan Mesut Özil Türkiye'ye gelebilir!

İNGİLTERE HABERLERİ  | 21.10.2020 10:33 | Son Güncelleme

Arsenal'de forma giyen Mesut Özil, Avrupa kadrosunun ardından 25 kişilik Premier Lig kadrosunda da yer almadı. Kuzey Londra ekibinin bugün federasyona verdiği listede Mesut'un adı yer almazken, Sokratis de kendisine kadroda yer bulamadı. Hakkında F.Bahçe iddiaları olan süper yıldız hakkında menajeri, "Yeni bir kulübe gitmesi kesin gibi. Mesut'un Asya'ya, Amerika'ya veya Türkiye'ye gitmesi durumu olabilir mi? Elbette olabilir" dedi.

Adı Fenerbahçe ile anılan Mesut Özil Türkiye'ye gelebilir!

Arsenal'den haftada 453 bin dolar alan tecrübeli futbolcu Mesut Özil, Avrupa Ligi kadrosuna da dahil edilmemişti. Şubat ayına kadar forma giyme şansı kalmayan 32 yaşındaki yıldız, son maçına Mart ayında West Ham United karşısında çıkmıştı. Arsenal'de bir daha oynamayacağına kesin gözüyle bakılan Mesut Özil'in sözleşmesi sezon sonunda bitecek.

Arsenal Teknik Direktörü Mikel Arteta, kadro dışı kalan Mesut Özil ile konuştuğunu ifade ederek, "Özil ile görüştüm ve bu kararı neden aldığımı anlattım. Kararıma saygı duymalı. Özil'in üzerine düşen şey; daha fazla çalışmak, kabullenmek ve Aralık ayını beklemek" demişti.

5400

Öte yandan adı uzun bir süredir Fenerbahçe ile anılan ve sarı lacivertli taraftarların hayalini kurduğu yıldız hakkında menajeri Erkut Söğüt'den açıklamalar gelmişti.

Söğüt Measut için, "2021'de yüzde 90 Arsenal'den ayrılacak. Yeni bir kulübe gitmesi kesin gibi. Mesut'un Asya'ya, Amerika'ya veya Türkiye'ye gitmesi durumu olabilir mi? Elbette olabilir" demiş ve Fenerbahçe seçeneğine açık kapı bırakmıştı. 7 yılda Kuzey Londra ekibiyle toplamda 184 maça çıkan Mesut 33 gol, 58 asistlik performans sergiledi.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Operasyon sonrası görüntülerini paylaşmıştı! İşte Seda Sayan'ın son hali Operasyon sonrası görüntülerini paylaşmıştı! İşte Seda Sayan'ın son hali
Çağlar Söyüncü'den sakatlık açıklamasıÇağlar Söyüncü'den sakatlık açıklaması
F1 pilotu Sebastian Vettel 2021’de Aston Martin ile yarışacak! Sebastian Vettel ve Aston Martin ile ilgili merak edilenler!F1 pilotu Sebastian Vettel 2021’de Aston Martin ile yarışacak! Sebastian Vettel ve Aston Martin ile ilgili merak edilenler!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Yasaklı saatlerde alkol satana 320 bin liraya kadar ceza
Yasaklı saatlerde alkol satana 320 bin liraya kadar ceza
Masumlar Apartmanı'nda şoke eden final sahnesi! Sosyal medyayı salladı
Masumlar Apartmanı'nda şoke eden final sahnesi! Sosyal medyayı salladı
Yılın bombası! Fenerbahçe'den ayrıldı Galatasaray'a geliyor!
Yılın bombası! Fenerbahçe'den ayrıldı Galatasaray'a geliyor!
Başakşehir, Almanya'da mağlup oldu!
Başakşehir, Almanya'da mağlup oldu!
Cinsel içerikli videolardan servet kazandı... En sonunda patladı!
Cinsel içerikli videolardan servet kazandı... En sonunda patladı!
Lazio, Dormund'u 3'ledi! Vedat Muriqi...
Lazio, Dormund'u 3'ledi! Vedat Muriqi...
Takım
O
Av
P
Detayları Göster
İlginizi Çekebilir
Yaz lastikleri ve fiyatları
Yaz lastikleri ve fiyatları
Messi için gündemi sarsacak transfer teklifi!
Messi için gündemi sarsacak transfer teklifi!
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri
Cenk Tosun'a kötü haber!
Cenk Tosun'a kötü haber!
Leicester, Manchester City'i darmadağın etti! 5 gollü zafer...
Leicester, Manchester City'i darmadağın etti! 5 gollü zafer...
Ve Harry Kane imzayı attı, rekor kırdı!
Ve Harry Kane imzayı attı, rekor kırdı!
Okuyucu Yorumları 1 yorum
Daha erken, önce bi kovulsun, takım bulamasın 35 40 yaş gibi gelsin fenerbahçeye. Bu saatten sonra fenerbahçe bunu alırsa yazıklar olsun. Yıllardır mesut özil aşağı mesut özil yukarı gına geldi artık.
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Adı Fenerbahçe ile anılan Mesut Özil Türkiye'ye gelebilir!
Mesut Özil Türkiye'de oynayabilir!
38 yaşındaki Petr Cech, Chelsea için futbola geri döndü!
Petr Cech, flaş bir kararla futbola döndü!
İngiltere Premier Lig'de 8 koronavirüs vakası tespit edildi
Premier Lig'de 8 koronavirüs vakası
Çağlar Söyüncü: "Sakatlığımdan dolayı üzgünüm"
Çağlar Söyüncü'den sakatlık açıklaması
Van Dijk'tan sakatlık sonrası ilk açıklama
Van Dijk'tan sakatlık sonrası ilk açıklama
Çağlar Söyüncü depremi! Sakatlandı, 3 ay yok
Çağlar Söyüncü depremi!
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.