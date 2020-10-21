Adı Fenerbahçe ile anılan Mesut Özil Türkiye'ye gelebilir!

Arsenal'den haftada 453 bin dolar alan tecrübeli futbolcu Mesut Özil, Avrupa Ligi kadrosuna da dahil edilmemişti. Şubat ayına kadar forma giyme şansı kalmayan 32 yaşındaki yıldız, son maçına Mart ayında West Ham United karşısında çıkmıştı. Arsenal'de bir daha oynamayacağına kesin gözüyle bakılan Mesut Özil'in sözleşmesi sezon sonunda bitecek.

Arsenal Teknik Direktörü Mikel Arteta, kadro dışı kalan Mesut Özil ile konuştuğunu ifade ederek, "Özil ile görüştüm ve bu kararı neden aldığımı anlattım. Kararıma saygı duymalı. Özil'in üzerine düşen şey; daha fazla çalışmak, kabullenmek ve Aralık ayını beklemek" demişti.

Öte yandan adı uzun bir süredir Fenerbahçe ile anılan ve sarı lacivertli taraftarların hayalini kurduğu yıldız hakkında menajeri Erkut Söğüt'den açıklamalar gelmişti.

Söğüt Measut için, "2021'de yüzde 90 Arsenal'den ayrılacak. Yeni bir kulübe gitmesi kesin gibi. Mesut'un Asya'ya, Amerika'ya veya Türkiye'ye gitmesi durumu olabilir mi? Elbette olabilir" demiş ve Fenerbahçe seçeneğine açık kapı bırakmıştı. 7 yılda Kuzey Londra ekibiyle toplamda 184 maça çıkan Mesut 33 gol, 58 asistlik performans sergiledi.



