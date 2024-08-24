Adı Galatasaray ile anılan Andrien Rabiot'tan beklenen haber geldi!

Yeni sezonun transfer çalışmalarını sürdüren ve son olarak sağ beke Elias Jelert takviyesi yapan Galatasaray'da sırada orta saha var. Uzun süredir listedeki isimlerle görüşmelerini sürdüren Galatasaray yönetiminin listesinin başında uzun süredir takımsız olan Adrien Rabiot vardı.

KARİYERİNE 5 BÜYÜK LİGDE DEVAM ETMEK İSTİYOR

Ünlü İtalyan gazeteci Fabrizo Romano'nun haberine göre Rabiot ve Galatasaray arasında devam eden bir görüşme olmadığı, Fransız oyuncunun önceliği kariyerine Avrupa'nın 5 büyük liginden birinde devam etmek istediği yönünde oldu.

PİYASA DEĞERİ 35 MİLYON EURO

Geçtiğimiz sezon Juventus ile tüm 35 maça çıkan 1.88'lik orta saha oyuncusu, 5 gol ve 3 asistlik katkı sağlamıştı. Piyasa değeri 35 milyon euro olarak gösterilen tecrübeli oyuncu, Juventus'ta 212 maça çıktı ve 22 gol, 15 asist yaptı.