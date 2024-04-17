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Adı Galatasaraylı Barış Alper Yılmaz ile anılan Melisa Döngel'den beklenen açıklama geldi!

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
17.04.2024 18:17
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Son günlerde ismi Sarı-Kırmızılılar'ın yıldızı Barış Alper Yılmaz ile anılan güzel oyuncu Melisa Döngel'den çıkan aşk iddialarına dair açıklamalarda bulundu.

Barış Alper Yılmaz

Barış Alper Yılmaz

TR Türkiye
Yaş: 24 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Özel hayatıyla magazin gündeminden düşmeyen ünlü oyuncu Melisa Döngel, Galatasaray'ın deplasmanda Alanyaspor'a karşı 4-0 kazandığı karşılaşmaya attığı iki golle damga vuran milli futbolcu Barış Alper Yılmaz'la adının aşk iddialarına karışması hakkında açıklama yaptı.

BARIŞ ALPER CEVABI

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Melisa Döngelkonuyla ilgili olarak, "Daha önce de söylemiştim, tanımıyorum kendisini. Başarılı bir futbolcuymuş kendisi, başarılar diliyorum. Umarım hayatımda en kısa zamanda biri olur" cevabını verdi.

"FENERBAHÇE TARAFTARIYIM"

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Döngel, geçtiğimiz şubat ayında, "Hayatımda kimse yok, keşke birisi olsa. Kendisini tanımıyorum bile. Öyle bir aşk haberi doğru değil. Ben Fenerbahçeliyim. Çok koyu bir taraftar değilim ama takım tutmak adı altında söylerseniz Fenerbahçe taraftarıyım" demişti.

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