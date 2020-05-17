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adidas Uncancelled Cup ilk turda 1 milyon izlenmeye ulaştı

DİĞER SPORLAR HABERLERİ  | 17.05.2020 11:56 | Son Güncelleme

adidas, tüm spor etkinliklerinin iptal edildiği ve herkesin evde olduğu bir dünyada, hala canlı izlediğimiz maçların heyecanına duyduğumuz özlemden yola çıkarak Türkiye’nin ilk canlı yayın online futbol turnuvası olan Uncancelled Cup’ı başlattı.

adidas Uncancelled Cup ilk turda 1 milyon izlenmeye ulaştı

Uncancelled Cup'ta canlı olarak yayınlanan maçlar, ilk tur sona erdiğinde toplamda 1 milyon izlenmeye ulaştı. Her bir maç ortalama 25 bin izlenme elde ederek, Türkiye Süper Ligi 2019-20 futbol sezonundaki ortalama stadyum izleyici katılımının iki katı performans gösterdi.

Kampanya uzun izlenme süreleriyle de dikkat çekti. Maçlar, dijital dünyanın izlenme oranlarının üzerinde, 20 - 40 dakikalık ortalama sürelerde heyecanla takip edildi. İlk turlar tamamlanana kadar toplamda 25 saat canlı yayın yapıldı.

Kampanyanın etkisiyle adidas Instagram kanalı takipçi sayısında bir haftada %6 artış görüldü, ayrıca site trafiği %65 arttı. Turnuvanın oynandığı ilk tur boyunca adidas marka arama hacmi Black Friday gibi yoğun kampanya dönemlerindekine benzer bir hacimde 800 binin üzerine çıktı.

PlayStation üzerinden FIFA20 oynayarak futbolcuların ve ünlülerin evlerinden katıldığı turnuva, Avrupa Şampiyonası konseptinde 2 tur olarak 5-19 Mayıs tarihlerinde düzenleniyor. Turnuva 19 Mayıs’ta konserlerin de yer aldığı özel final programıyla sona erecek.

ADIDAS E-SPORTS DÜNYASINDA OYUNUN KURALLARINI DEĞİŞTİRDİ

Bu kapsamda, yapılan ar-ge çalışmaları ile aynı anda birden çok noktadan yayını alan ve bu yayını observer mode olmadan playstation’dan alınan görüntü ile birleştirip yayınlayabilen bir platform oluşturuldu. Oyuncuların konsolu üzerinden alınan ana oyun görüntüsüne, Skype üzerinden alınan oyuncu, yorumcu ve sunucu görüntüleri de eklenerek canlı yayına dahil edildi.

Uncancelledcup.com sitesi üzerine yerleştirilen kodlar ile, maç bazında hangi maçın seyredildiği ve bunun gibi verileri e-ticaret sitesi adidas.com.tr ile de entegre edildi. Bu sayede kullanıcılar e-ticaret sitesine geldiğinde ilgilenebileceği ürüne yönlendirildiler.

Turnuvada Acun Ilıcalı, Oğuzhan Koç, Eser Yenerler, Lukas Podolski, İrfan Can Kahveci, Celil Nalçakan, Olgun Toker, Yusuf Çim, Bedirhan Soral, Ahmet Dursun ve İbrahim Yattara gibi ünlü isimler ve futbolculardan oluşan 24 kişilik grup yer aldı. Canlı maçlar turnuvanın fikstürü ve karşılaşmayla ilgili tüm detaylar www.acunn.com/uncancelledcup ve Dlive.tv/acunn adreslerinden yayınlanıyor.

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