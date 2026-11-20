Türk Telekom CEO'su Ebubekir Şahin, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak'ı ziyaretinde, gençlerin teknolojiye erişimi, dijital fırsatlardan yararlanması ve spora desteğin güçlendirilmesine yönelik projeleri değerlendirdiklerini bildirdi.

Şahin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, görüşmede Bakanlıkla yürüttükleri çalışmaların yanı sıra spor yayıncılığında yeni dönemde hayata geçirmeyi planladıkları yatırımları da ele aldıklarını belirtti.

Şahin, sporu daha geniş kitlelerle buluşturarak sporseverlere daha nitelikli yayın deneyimi sunmaya yönelik çalışmalar hakkında da bilgi verdi.

Süper Lig'in yeni yayın dönemine ilişkin sürecin gündemde olduğu dönemde yapılan açıklama, Türk Telekom'un spor yayıncılığı alanındaki mevcut faaliyetlerini ve yatırım hedeflerini yeniden gündeme taşıdı.

TİVİBU, FARKLI LİG VE ORGANİZASYONLARIN YAYINLARINI SÜRDÜRÜYOR

Süper Lig'in yeni dönem yayın ihalesinin gündemde olduğu süreçte gelen yatırım mesajı, Türk Telekom'un spor yayıncılığındaki çalışmalarına dikkat çekiyor. Türk Telekom'un fiber altyapısı, Tivibu'nun geçmişte UEFA Şampiyonlar Ligi ve Avrupa Ligi yayınlarında edindiği deneyim ve alt liglerde sürdürdüğü yayınlar, yeni dönemde üstlenebileceği rolü destekleyen unsurlar arasında bulunuyor.

Geçmiş dönemlerde Avrupa futbolunun üst düzey organizasyonlarını ekranlara taşıyan Tivibu, canlı karşılaşmaları analiz programları ve deneyimli ekran yüzleriyle tamamlayan bir yayıncılık birikimine sahip. Tivibu, bu deneyimini Nesine 2. ve 3. Lig müsabakalarının yanı sıra Türkiye 21 Yaş Altı Milli Takımı ve Kadın A Milli Futbol Takımı karşılaşmalarıyla sürdürüyor. Nesine 2. ve 3. Lig maçlarını Tivibu ve Yaay üzerinden futbolseverlerle buluşturan Türk Telekom, Anadolu kulüplerinin mücadelesini geniş kitlelere ulaştırıyor. Farklı şehirlerdeki stadyumlardan gerçekleştirilen yayınlar, Tivibu'nun canlı maç yayıncılığındaki teknik altyapısını ve deneyimini yansıtıyor.

FUTBOLUN TEKNOLOJİ ALTYAPISINDA DA GÖREV ÜSTLENİYOR

Türkiye Futbol Federasyonu'na teknoloji desteği sağlayan ve Trendyol Süper Lig'in teknoloji sponsoru olan Türk Telekom, futbolun dijitalleşmesine yönelik projelerde de yer alıyor. VAR, Yarı Otomatik Ofsayt Sistemi ve Akıllı Stadyum projelerine sağladığı destek, Türk Telekom'un futbol ekosistemindeki teknoloji birikimini oluşturuyor. Stadyumlar ile TFF'nin Riva'daki VAR merkezine sağlanan fiber altyapı ve teknoloji donanımı da bu çalışmaların örnekleri arasında bulunuyor.

Türk Telekom'un ülke genelindeki altyapısı ve geniş müşteri tabanı, Tivibu'nun IPTV, uydu ve Tivibu GO üzerinden farklı ekranlara ulaşabilme kapasitesiyle birleşiyor. Uluslararası futbol yayınlarından gelen deneyim, alt liglerde devam eden yayın operasyonları ve futbolun teknoloji altyapısındaki rolü, Türk Telekom'u Tivibu ile Süper Lig'in yeni yayın dönemi için güçlü adaylar arasında öne çıkarıyor.

Kaynak: AA | Bu içerik Cansu Çamcı tarafından yayına alınmıştır