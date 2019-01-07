Adil Gevrek: 4-5 nokta transfer yapacağız

Adil Gevrek, Evkur Yeni Malatyaspor'un Spor Toto Süper Lig'in ilk yarısındaki performansı, devre arası transfer çalışmaları ve ikinci yarı hedeflerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Sarı-siyahlı takımın son iki sezondur Süper Lig'de mücadele ettiğini anımsatan Gevrek, ligde son derece iyi performans sergilediklerini söyledi. Gevrek, sezonun ilk yarısını hedefledikleri 27 puanın üzerinde tamamladıklarını dile getirerek, ilk yarı koydukları hedefe ulaştıkları için mutlu ve gururlu olduklarını ifade etti.

İyi bir takıma sahip olduklarını anlatan Gevrek, "Sezonun ilk yarısını çok iyi bir yerde tamamladık. Bunun için mutluyuz. Devre arasında takımdan ayrılan arkadaşlarımız oldu. Sadık Çiftpınar Fenerbahçe'ye, Boutaib ise Mısır'ın Zamalek takımına transfer oldu. Her iki oyuncumuz da takıma önemli katkılar sağladı. Bundan sonraki hayatlarında onlara başarılar diliyorum. Giden futbolcuların yerini dolduracağız" diye konuştu.

"4-5 TRANSFER YAPACAĞIZ"

Gevrek, devre arası transfer çalışmalarını, tüm hızıyla sürdürdüklerini belirterek, şöyle devam etti: