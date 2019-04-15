Adil Gevrek: Erol Bulut'un Fiorentina'ya gitmesi hakkında bir şey diyemiyoruz

Evkur Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek, katıldığı bir ödül töreninde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Çok güzel bir ortamda bulunduklarını söyleyerek sözlerine başlayan Gevrek, "Hepsiyle bu vesileyle görüşme imkanımız oldu. Buraya katılan herkese çok teşekkür ediyorum. Önemli, güzel bir gece. Çok güzel dostlar var" dedi.

Takımın performansıyla ilgili olarak da konuşan Gevrek, "Biz ilk yarıda çok iyi performans gösterdik. 29 puanla 3’üncü sırada bitirdik. İkinci yarı iyi başlayamadık. Bazı sebepleri de vardı. Futbolda çok fazla mazeret olmaz ama sakatlarımız vardı, şanssızlıklarımız oldu. Ziraat Türkiye Kupası’nda yolumuza devam ediyoruz. Dünkü maçta da biraz şansızlık, kısmetsizlik vardı. Bazen çok iyi oynayıp, kazanamayabilirsin. Futbolda böyle şeyler var. Ama biz Evkur Yeni Malatyaspor ve bir Anadolu kulübü olarak hem maddi anlamda hem sportif anlamda hem de altyapı ve tesisleşme anlamında çalışmalar yapıp, hepsini bir arada götürmeye çalışıyoruz. 6 hafta var ve bu 6 haftayı en iyi şekilde değerlendirip, hedefimiz olan ilk 6 sıra içinde ligi bitirmek istiyoruz. Şu anda 5’inci sıradayız. Kupada da final oynamak istiyoruz" diye konuştu.