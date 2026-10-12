Barcelona İstanbul'a geldi! İlk mesajını paylaştı

Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray ile karşılaşacak olan Barcelona, İstanbul'a ulaştı. İspanyol devinin sosyal medya hesabından yaptığı “Selam İstanbul, biz geldik!” paylaşımı dikkat çekti.

BARCELONA'DAN "SELAM İSTANBUL" MESAJI

Ya llegamos... 👋 https://t.co/2OiY47458z — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) October 12, 2026

Galatasaray ile Barcelona arasında oynanacak karşılaşma öncesinde iki takımın hazırlıkları ve maçla ilgili gelişmeler yakından takip ediliyor.

İstanbul'a ulaşan Barcelona, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda İngilizce “Hey, Istanbul. We've arrived.” ifadelerini kullandı. Türkçeye “Selam İstanbul, biz geldik!” şeklinde çevrilen mesaj, kısa sürede dikkat çekti.

GALATASARAY AVRUPA'DA 342. MAÇINA ÇIKACAK

Sarı-kırmızılı ekip, Barcelona karşılaşmasıyla birlikte Avrupa kupalarındaki 342. maçına çıkacak.

Galatasaray, bugüne kadar Avrupa arenasında oynadığı 341 karşılaşmada 121 galibiyet, 90 beraberlik ve 130 mağlubiyet aldı. Sarı-kırmızılılar, güçlü rakibi karşısında sahasında alacağı sonuçla Avrupa kupalarındaki galibiyet sayısını artırmayı hedefliyor.

GÖZLER DEV MAÇTA

Ya estamos aquí. Vamos con todo. https://t.co/MIZMUsDz73 — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) October 12, 2026

Galatasaray ile Barcelona arasındaki Şampiyonlar Ligi mücadelesi öncesinde İstanbul'da heyecan giderek artıyor. İspanyol temsilcisinin İstanbul'a ulaşmasıyla birlikte gözler, iki takımın karşı karşıya geleceği kritik mücadeleye çevrildi.

UEFA MUHTEMEL 11'LERİ PAYLAŞTI!

Champions League team news 🗒️ 👉 https://t.co/ZcrSksqQwv #UCL https://t.co/21EO5c5pGC — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) October 12, 2026

Galatasaray : Uğurcan Çakır; Sallai, Sánchez, Abdülkerim Bardakçı, Jakobs; Torreira, Lemina; Barış Alper Yılmaz, Batrakov, Yunus Akgün; Osimhen

Sakat : Singo (kaslı)

Şüpheli : Yok

Barselona : Joan García; Koundé, Cubarsí, Gerard Martín, João Cancelo; Rodri, Pedri; Yamal, Olmo, Gordon; Gabriel Jesus

Sakat : Raphinha (uyluk), De Jong (diz), Christensen (kaslı)

Şüpheli : Yok