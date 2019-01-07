Adil Gevrek: Hocamız isterse Cyle Larin için girişimde bulunuruz

İkinci yarı hazırlıklarını Antalya Belek’te sürdüren Evkur Yeni Malatyaspor’da Başkan Adil Gevrek, İHA’ya özel açıklamalarda bulundu. İlk yarının kendileri için iyi geçtiğini söyleyen Adil Gevrek, “Sezon başında hedefimiz 27 puandı ve 29 puanla bitirdik. Bana göre ilk yarı bizim için iyiydi. Kampımız iyi geçiyor. Ayrılan oyuncularımız oldu, onların yerine gelecek oyunları transfer etmek istiyoruz. Onların da gelip takıma katkı sağlamasını istiyoruz. İlk yarı iyi geçtiği için ikinci yarıya da iyi başlamamız gerekiyor. Bütün hedefimiz bu yönde” dedi.

“3-4 transfer daha yapacağız”

Takımdan ayrılan Sadık Çiftpınar ve Boutaib’le ilgili de konuşan Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek, “Sadık Çiftpınar 4.5 sene bize hizmet etti ve 2 şampiyonluk yaşadı. Emeklerinden dolayı çok teşekkür ediyorum. Gittiği takımda da başarılar diliyorum. Boutaib de bize katkı sağladı ve ona da başarılar dileyip teşekkür ediyorum. Bizim için çok önemli 2 oyuncu gitti. Ama biliyorsunuz ki Anadolu takımlarına böyle transfer teklifleri geldiğinde kulübün menfaatleri düşünülür. İnşallah gelecek oyuncular, bu isimleri aratmayacak oyuncular olur. Sadık karşılığında Yiğithan bonservisiyle, Barış Alıcı da 6 aylık kiralık olarak kadroya katıldı. Bunların dışında 3-4 transfer daha yapılacak” diye konuştu.