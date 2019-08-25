Adil Gevrek: Sabırla o hedefimize de ulaşacağız

Yeni Malatyaspor’un başında 5. yılını geride bırakmaya hazırlanan Başkan Adil Gevrek, 2. Lig’den aldığı takımı Avrupa’ya taşıyarak önemli bir başarıya imza attı. Gevrek, geldiği günden bugüne koyduğu hedefleri tek tek gerçekleştirerek de dikkatleri üzerine çekti.

"O HEDEFİMİZE DE ULAŞACAĞIZ İNŞALLAH"

Koydukları hedeflere emin adımlarla ilerlediklerini belirten Gevrek, “1. Lig’deki ilk senemizde 2 yılda şampiyonluk hedefi koyduk ve gerçekleştirdik. 1. Lig’de ikinci sırayı alarak Sivasspor’un ardından Süper Lig'e yükseldik. Daha sonra Süper Lig’deki ilk sezon için konulan ilk 10 hedefini de gerçekleştirerek önemli bir başarıya daha imza attık. Süper Lig’in ikinci senesi için ise Avrupa kupaları hedefi koyduk ve Allah’a şükür bunu da hep birlikte başardık. 5 yılda ortaya konulan hedefleri tek tek gerçekleştirerek ilerliyoruz. Daha önümüzde bir çok hedef var. Ama sabırla, ama çalışmayla o hedeflerimize de ulaşacağız inşallah” dedi.

"GEÇEN SEZONKİ HEDEFİMİZİN GERİSİNE DÜŞMEK İSTEMİYORUZ"