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Adil Gevrek: Sadık Çiftpınar için Fenerbahçe ve Beşiktaş ile görüşeceğiz

YENİ MALATYASPOR HABERLERİ  | 27.12.2018 14:25 | Son Güncelleme

Evkur Yeni Malatyaspor Başkanı Adil Gevrek, oyuncuları Sadık Çiftpınar için Fenerbahçe ve Beşiktaş’ın görüşme talep ettiğini söyledi.

Adil Gevrek: Sadık Çiftpınar için Fenerbahçe ve Beşiktaş ile görüşeceğiz

Spor Toto Süper Lig’de 2018-2019 sezonunun ilk devresini 29 puanla 3. sırada tamamlayan E. Yeni Malatyaspor’da Başkan Adil Gevrek İhlas Haber Ajansı muhabirine transferle ilgili açıklamalarda bulundu. Gevrek, ikinci yarıda stoper, forvet ve kanat mevkilerine takviye düşündüklerinin altını çizerek, "Transfer çalışmalarımız var. Stoper, forvet ve kanatlara takviye yapacağız. Şu anlık netleşen bir isim yok" açıklamasını yaptı.

"Fenerbahçe ve Beşiktaş ile görüşeceğiz"

Gevrek, Fenerbahçe ve Beşiktaş’ın başarılı savunma oyuncusu Sadık Çiftpınar'ın transferi ile ilgili görüşme talep ettiğini aktararak, "Fenerbahçe’nin ve Beşiktaş’ın Sadık Çiftpınar ile ilgili görüşme talepleri oldu. İki takımla da görüşme gerçekleştireceğiz" ifadelerini kullandı.

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Sadık Çiftpınar Adil Gevrek Beşiktaş Fenerbahçe Evkur yeni Malatyaspor

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