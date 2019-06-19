Adil Gevrek: Sergen Yalçın, Türkiye’nin en iyi hocalarından birisi

UEFA Avrupa Ligi’nde mücadele edecek olan Evkur Yeni Malatyaspor’da Başkan Adil Gevrek, yeni sezon öncesinde İhlas Haber Ajansı’na özel açıklamalarda bulundu. Kulüpler Birliği ile Türkiye Futbol Federasyonu’nun yaptığı toplantıdan bahsederek sözlerine başlayan Gevrek, toplantının çok verimli geçtiğini dile getirdi. Bu yıl sezonu erken açacaklarını ifade eden Adil Gevrek, “Evkur Yeni Malatyaspor olarak sezona erken başlıyoruz çünkü Avrupa Ligi Elemeleri’nde boy göstereceğiz. Transfer çalışmalarımız devam ediyor. İnşallah en kısa sürede birkaç transfer yapıp kampa yetiştireceğiz. Kampımız 25 Haziran’da başlayacak. 1 ay süremiz var ön eleme için. Transfer komitemiz çalışıyor. Hem transfer komitemizle hem hocamızla hem de teknik ekibimizle istişareler yapıyoruz. Görüştüğümüz isimler var. Bunun yanında iç transfer çalışmalarımız da sürüyor” dedi.

"ERTAÇ'LA ANLAŞMAK İSTEMEDİK"

Şu anda takımda sözleşmesi sona eren 10 futbolcunun olduğunu söyleyen Evkur Yeni Malatyaspor Kulübü Başkanı Adil Gevrek, “Sözleşmesi sona eren ve kiralık olarak bizde oynayıp sözleşmesi biten 10 futbolcumuz var. Öncelikle iç transferde 2-3 oyuncuyla görüşeceğiz. Bunları tamamladıktan sonra 6-7 transfer daha yapacağız” şeklinde konuştu.

Beşiktaş’ın gündeminde olduğu iddia edile kaleci Ertaç’la ilgili de konuşan Gevrek, “Kaleci Ertaç’ın bizimle sözleşmesi bitti. Kendisiyle tekrar anlaşmak istemedik ancak şu anda beklemede. Demin bahsettiğim iç transferlerde yer alan oyunculardan birisi de o. Hem iç transferi hem dış transferi en kısa sürede bitirmek istiyoruz. Görüşmelerimiz sürüyor” ifadelerini kullandı.