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Galatasaray-Barcelona maçı daha başlamadan tarihe geçti! İnanılmaz rakam

Galatasaray ile Barcelona arasında oynanacak Şampiyonlar Ligi mücadelesi, daha başlamadan Türk futbol tarihine geçti. Bilet fiyatlarının 75 bin TL'ye ulaşarak rekor kırdığı karşılaşmada tüm biletler tükendi. Sarı-kırmızılı kulübün maç günü gelir beklentisi ise yaklaşık 250 milyon TL.

Galatasaray-Barcelona maçı daha başlamadan tarihe geçti! İnanılmaz rakam
Cevdet Berker İşleyen

Galatasaray ile Barcelona arasında UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak mücadele, henüz başlamadan Türk futbol tarihine geçti. Bilet fiyatlarının 75 bin TL'ye kadar çıkmasıyla dikkat çeken karşılaşma, Türkiye'de şimdiye kadar oynanacak en pahalı maç olarak kayıtlara geçti.

BİLETLER TÜKENDİ

Galatasaray-Barcelona maçı daha başlamadan tarihe geçti! İnanılmaz rakam 1

Bilet fiyatlarının rekor seviyelere ulaşmasına rağmen Galatasaray taraftarının karşılaşmaya ilgisi azalmadı. Satışa çıkarılan tüm biletler kısa sürede tükenirken, RAMS Park'ta tribünlerin tamamen dolması bekleniyor.

Sarı-kırmızılı taraftarlar, Avrupa'nın önemli ekiplerinden Barcelona karşısında takımlarını yalnız bırakmayacak. Kapalı gişe oynanacak mücadelede tribünlerde oluşacak atmosferin de karşılaşmaya damga vurması bekleniyor.

HEDEF 250 MİLYON TL

Galatasaray-Barcelona maçı daha başlamadan tarihe geçti! İnanılmaz rakam 2

Barcelona karşılaşmasına yönelik yoğun ilgi, Galatasaray yönetiminin gelir beklentisini de artırdı. Sarı-kırmızılı kulübün maç günü elde edeceği bilet ve GS Store satış gelirleriyle önemli bir kazanç sağlaması öngörülüyor.

Edinilen bilgilere göre Galatasaray'ın bilet satışları ve mağazacılık faaliyetlerinden yaklaşık 250 milyon TL gelir elde edebileceği belirtildi. Böylece dev mücadele, sportif öneminin yanı sıra kulübün mali açıdan da en dikkat çekici karşılaşmalarından biri olmaya hazırlanıyor.

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