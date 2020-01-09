Adil Gevrek'ten transfer açıklaması! Guilherme...

Süper Lig'de ilk devre sonunda 24 puanla 8. sırada yer alan Yeni Malatyaspor'un başkanı Adil Gevrek, Guilherme, Jahovic ve Oğuzhan Özyakup transferi hakkında TRT Spor'a konuştu.
Guilherme ve Jahovic için, "konuşuluyor" diyen Gevrek, Oğuzhan Özyakup sorusuna ise, "Takasa değil, sıcak paraya ihtiyacımız var" cevabını verdi.
Adil Gevrek'in açıklamaları şu şekilde;
"Guilherme, bizim için oldukça önemli bir oyuncu. Büyük bir takımdan teklif gelirse önünü açarız. Ancak hem Guilherme için hem de kulübümüz için menfaatlerimizi düşünmeliyiz. Bize gelen resmi bir teklif yok ancak transferi konuşuluyor. Net olmadan bir şey söylemek doğru olmaz."
"Jahovic de bizim için çok önemli. 13 tane gol attı bu sezonç. İyi de bir performans yakaladı. İkinci yarıda daha da iyi olacağını düşünüyorum. Net olmadan bir şey demek doğru olmaz. Evet, transferi konuşuluyor, yurt dışı ile de görüşüldü. Biz hangi oyuncyumuz olursa olsun kulübün ve oyuncunun menfaatini düşüneceğiz. Bizim de kendi kulübümüzün ekonomisini düşünmemiz gerekiyor. Teklif gelen her oyuncumuz için kulübün menfaatleri üzerine konuşuruz."
"Satış yapıp kulübün kasasına para koymak ilk tercihimiz. Kasamıza sıcak para koymak ilk düşüncemiz. Oğuzhan çok iyi bir futbolcu tabii ki ama biz takas yapmak istemiyoruz."
"Mehmet Ekici değerli bir isim. Biz transfer konusunda mevcut kadromuza en fazla bir tane oyunucu almak istiyoruz. Giden olursa bu sayı artabilir. Şu anda iyi bir takımımız olduğunu düşünüyorum. Tabii ki aksayan bölgelerimiz var. Gelip takıma katkı sağlayacak isimleri düşünüyoruz. Devre arası transferleri risktir her zaman. Bu konuda hassas davranıyoruz."
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