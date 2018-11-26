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Adil Gevrek: VAR doğru kullanılmıyor

YENİ MALATYASPOR HABERLERİ  | 26.11.2018 14:14 | Son Güncelleme

Yeni Malatyaspor'un kulüp başkanı Adil Gevrek, Video Yardımcı Hakem (VAR) uygulamasına ilişkin, "VAR'ı en çok savunanlardan birisiyim ancak bunun doğru kullanılmadığını düşünüyorum" dedi.

Adil Gevrek: VAR doğru kullanılmıyor

Gevrek, dün deplasmanda 3-0 yenildikleri Kasımpaşa maçında, istedikleri oyunu sahaya yansıtamadıklarını söyledi.

Karşılaşmada hakemin verdiği kararları eleştiren Gevrek, kritik pozisyonlarda hakemin VAR'a başvurmadığını ifade etti.

Gevrek, VAR uygulamasının yeterince etkili kullanılmadığını savunarak, "Bizim hakemler VAR'ın ismini anlayamadılar. İsminin 'VAR'a git' olması lazım. Hakemler tereddüte düştükleri pozisyonlarda VAR'a gitmeyerek doğrudan karar veriyor. VAR'ın olması güzel ama kullanımında sıkıntı var. Madem penaltı veriyorsun VAR'a git, yine ver. Maçı orta hakem mi yönetiyor yoksa VAR'ın başındaki hakemler mi yönetiyor, biz bunu çözemedik" değerlendirmesinde bulundu.

Kasımpaşa maçındaki ikinci penaltı kararının doğru olmadığını öne süren Başkan Gevrek, sözlerini şöyle tamamladı:

"Tartışmalı pozisyonda hakemin VAR'a gitmesi lazım ama direk penaltı veriyor. Sıkıntı burada. Ben bunu sadece Malatya için söylemiyorum. Kim olursa olsun biz bu VAR'ı herkese adaletli olsun diye savunuyoruz. Galatasaray'a da, Fenerbahçe'ye de, yanlış varsa bize de versin. VAR'ı en çok savunanlardan birisiyim ancak bunun doğru kullanılmadığını düşünüyorum. Uygulama doğru ama doğru yönetilmediğini düşünüyorum. Çözüm olarak da adı komik olacak ama 'VAR'a git' olsun."


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Adil Gevrek VAR

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