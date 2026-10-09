Arda Turan Ukrayna'yı sallamaya devam ediyor: Shakhtar Donetsk fırtına gibi esti!

Ukrayna Premier Ligi'nde Arda Turan önderliğindeki Shakhtar Donetsk, Veres Rivne engeli de kayıpsız geçerek galibiyet serisini 4 maça çıkardı ve liderliğini pekiştirdi.

Ukrayna Premier Ligi'nin 8. haftasında futbolseverler nefes kesen bir mücadeleye tanıklık etti. Türk futbolunun genç teknik direktörlerinden Arda Turan yönetimindeki Shakhtar Donetsk, zorlu Veres Rivne deplasmanına konuk oldu. Maçın başından sonuna kadar oyunun kontrolünü elinde tutan turuncu-siyahlı ekip, sahadan 3-0'lık net bir galibiyetle ayrılarak zirve yürüyüşünü emin adımlarla sürdürdü.

GOL VE KIRMIZI KART!

Karşılaşmaya hızlı ve baskılı bir başlangıç yapan konuk ekip Shakhtar Donetsk, aradığı golü 33. dakikada buldu. Gelişen organize atakta sahneye çıkan Pedrinho, şık bir vuruşla takımını 1-0 öne geçirdi. Bu golün ardından toparlanmaya çalışan ev sahibi Veres Rivne, 37. dakikada büyük bir şok yaşadı. Takımın savunma oyuncusu Rostislav Baran, yaptığı sert müdahale sonrası doğrudan kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı. Rakibinin 10 kişi kalmasıyla birlikte saha içi organizasyonunu tamamen eline alan Arda Turan'ın öğrencileri, ilk yarıyı 1-0 üstün tamamladı.

FARK DAHA DA AÇILDI

İkinci yarıda da temposunu düşürmeyen Shakhtar Donetsk, jeneriklik bir golle farkı ikiye çıkardı. Dakikalar 58'i gösterdiğinde ceza sahası dışından meşin yuvarlağa adeta bir füze yollayan Ukraynalı stoper Mykola Matvienko, skoru 2-0'a getirdi. Matvienko'nun kaydettiği bu muazzam gol kısa sürede sosyal medyada gündem olarak futbolseverlerden büyük beğeni topladı. Mücadelenin kalan dakikalarında da üstünlüğünü koruyan ve skoru 3-0'a getiren konuk ekip, sahadan rahat bir galibiyetle ayrılmayı bildi.

Bu sonuçla birlikte Ukrayna Ligi'ndeki üst üste 4. galibiyetini elde eden Arda Turan'ın ekibi, puanını 21'e çıkartarak liderlik koltuğundaki yerini sağlamlaştırdı. Shakhtar Donetsk oynadığı göze hoş gelen ve hücum odaklı futbolla ligdeki şampiyonluk iddiasını güçlü bir şekilde kanıtlamış oldu.

Teknik direktörlük kariyerinde emin adımlarla ilerleyen Arda Turan, Shakhtar Donetsk'in başında sergilediği performansla Ukrayna'da manşetleri süslemeye devam ediyor. Üst üste alınan 4 galibiyet ve sergilenen dominant futbol, Shakhtar'ın bu sezon şampiyonluğun en büyük adayı olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi.