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Ümit Özat'tan Montella iddiası! "Ocak'ta Fenerbahçe'ye bile gelse şaşırmam"

Eski futbolcu ve teknik direktör Ümit Özat, Vincenzo Montella'nın geleceğine ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Özat, İtalyan teknik adamın dört büyük kulüpten birinin başına geçebileceğini savunurken A Milli Takım için de Fenerbahçeli bir teknik direktör istediğini söyledi.

Ümit Özat'tan Montella iddiası! "Ocak'ta Fenerbahçe'ye bile gelse şaşırmam"
Burak Kavuncu

Türkiye Futbol Federasyonu'nun Vincenzo Montella ile yola devam etmeme kararının ardından milli takımın geleceği ve İtalyan teknik adamın yeni adresi tartışılmaya başlandı. Yorumcu Ümit Özat, Montella'nın kulüp futboluna dönebileceğini öne sürerken Mecnun Otyakmaz ile arasında geçen mesajlaşmayı da anlattı.

"OCAK'TA FENERBAHÇE'YE BİLE GELSE ŞAŞIRMAM"

Ümit Özat tan Montella iddiası! "Ocak ta Fenerbahçe ye bile gelse şaşırmam" 1

Ümit Özat, Montella'nın geleceğiyle ilgili iddialı konuştu. İtalyan teknik adamın yaz döneminde Avrupa'ya gitmemesi durumunda dört büyük kulüpten birinin başına geçebileceğini öne süren Özat, şu ifadeleri kullandı:

Ümit Özat tan Montella iddiası! "Ocak ta Fenerbahçe ye bile gelse şaşırmam" 2

"Montella için iyi oldu. Yazın eğer Avrupa'ya gitmezse dört büyükten birinde. Bak, şampiyon olan hariç diğer üçünden birine gelecek."

Melih Şendil'in kendisine ne kadar emin olduğunu sorması üzerine Özat, iddiasını yineleyerek, "Yüzde 100! Ocak'ta Fenerbahçe'ye bile gelse şaşırmam, işler kötü giderse yani" dedi.

"MİLLİ TAKIMIN BAŞINA BİR FENERBAHÇELİ GELSİN"

Ümit Özat tan Montella iddiası! "Ocak ta Fenerbahçe ye bile gelse şaşırmam" 3

A Milli Futbol Takımı'nın teknik direktörlüğü hakkında da konuşan Ümit Özat, milli takımın başına Fenerbahçe geçmişi bulunan bir teknik adamın getirilmesini istediğini belirtti.

Özat, "Ben Türkiye A Milli Takımı'nın başına bir Fenerbahçelinin gelmesini isterim artık, yeter yani. Aykut Kocaman gelsin, Bülent Uygun gelsin, Emre Belözoğlu gelsin. Biri gelsin işte" ifadelerini kullandı.

MECNUN OTYAKMAZ İLE MESAJLAŞMASINI ANLATTI

Ümit Özat tan Montella iddiası! "Ocak ta Fenerbahçe ye bile gelse şaşırmam" 4

Ümit Özat, TFF yönetimindeki seçim süreciyle ilgili olarak Mecnun Otyakmaz'a mesaj attığını da açıkladı. Otyakmaz'a, İbrahim Hacıosmanoğlu ile birlikte seçime girip girmeyeceğini sorduğunu belirten Özat, aralarında geçen konuşmayı şöyle aktardı:

"Mecnun Otyakmaz'a, 'Sen Hacıosmanoğlu'yla seçime mi giriyorsun? Biz bu kadar kavgayı, 3 Temmuz tartışmasını boşuna mı yaptık?' diye mesaj attım. Bana, 'Evet, onunla giriyorum seçime. Özür diledi' dedi. Ben de 'Anladım' dedim."

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Anahtar Kelimeler:
Aykut Kocaman Vincenzo Montella fenerbahçe milli takım
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