Adil Rami Fransa Milli Takımı'nı bıraktığını açıkladı!

2018 Dünya Kupası'nda şampiyonluğa ulaşan Fransa Milli Takımı'nda tecrübeli isim Adil Rami, flaş bir karar aldı.
32 yaşındaki Rami, Hırvatistan maçı sonrası milli takım kariyerini sonlandırdığını açıkladı.
Turnuvada hiç süre almadığını hatırlatan tecrübeli defans oyuncusu, buna rağmen mental olarak her zaman hazır olduğunu ancak şampiyonluk sonrası Fransa Milli Takımı kariyerini noktaladığını ifade etti.
(Yeni Şafak)
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