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Adil Rami Fransa Milli Takımı'nı bıraktığını açıkladı!

DÜNYA KUPASI 2018 HABERLERİ  | 16.07.2018 11:49 | Son Güncelleme

Dünya Şampiyonu olan Fransa'da Adil Rami üzüntüsü... Fransa'nın Dünya Kupası'nda şampiyon olmasının ardından Adil Rami, milli takım kariyerini sonlandırdığını duyurdu.

Adil Rami Fransa Milli Takımı'nı bıraktığını açıkladı!

2018 Dünya Kupası'nda şampiyonluğa ulaşan Fransa Milli Takımı'nda tecrübeli isim Adil Rami, flaş bir karar aldı.

32 yaşındaki Rami, Hırvatistan maçı sonrası milli takım kariyerini sonlandırdığını açıkladı.

Turnuvada hiç süre almadığını hatırlatan tecrübeli defans oyuncusu, buna rağmen mental olarak her zaman hazır olduğunu ancak şampiyonluk sonrası Fransa Milli Takımı kariyerini noktaladığını ifade etti.

(Yeni Şafak)

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Fransa Adil Rami dünya kupası

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