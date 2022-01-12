SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe
  4. Adım adım Fenerbahçe'ye mi geliyor? Yılmaz Vural'ın son fotoğrafı gündem oldu

Adım adım Fenerbahçe'ye mi geliyor? Yılmaz Vural'ın son fotoğrafı gündem oldu

12.01.2022 10:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dün oynanan Fenerbahçe Beko-Olympiakos maçında tribünde sürpriz bir isim vardı. EuroLeague 20. hafta maçında Yunanistan temsilcisi Olympiakos ile karşı karşıya gelen Fenerbahçe Beko, rakibini 94-80'lik skorla yenerek derin bir nefes aldı. Tribünde ise tanıdık bir yüz vardı... Fenerbahçe ile adı anılan Yılmaz Vural yine tribündeydi. Sarı-Lacivertlilerin, Adana Demirspor'a 2-1 mağlup olduğu maçı da Kadıköy'de izleyen Vural'ın son fotoğrafı sosyal medyada gündem oldu...

Adım adım Fenerbahçe'ye mi geliyor? Yılmaz Vural'ın son fotoğrafı gündem oldu

Fenerbahçe'de Yılmaz Vural sesleri gittikçe yükseliyor... Ali Koç'un geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, "Yılmaz Vural'ı tanırım. Kendisi çok iyi bir insan ve çok iyi bir Fenerbahçeli" sözleri sonrası sosyal medya adeta karışmıştı. Bu sözlerin ardından Yılmaz Vural'ın Adana Demirspor maçını tribünden takip etmesi gündeme bomba gibi düşmüştü. Tecrübeli çalıştırıcı bu kez de Fenerbahçe Beko'nun basketbol maçında tribünde yer aldı.

ALİ KOÇ: ÇOK İYİ BİR FENERBAHÇELİ

Ali Koç, Adana Demirspor maçı öncesi basın mensuplarıyla konuşarak Yılmaz Vural sorusuna cevap vermişti. Koç, "Yılmaz Vural'ı tanırım. Kendisi çok iyi bir insan ve çok iyi bir Fenerbahçeli" demişti.

ADANA DEMİR MAÇINDA TRİBÜNDEYDİ

Fenerbahçe-Adana Demirspor maçını tribünden takip eden Yılmaz Vural, Fenerbahçe taraftarlarını heyecanlandırmıştı. Ali Koç'un maç öncesi yaptığı açıklamayla alevlenen olay sosyal medyada gündem olan Yılmaz Vural'dan bir hamle daha geldi...

rerre

ŞİMDİ DE BASKETBOL MAÇINDA

FI17YUtXwAM78_J

Fenerbahçe Beko'nun Olympiakos'u ağırladığı karşılaşmada sürpriz bir isim gözlerden kaçmadı. Tecrübeli teknik direktör Yılmaz Vural, maçı izleyenler arasında yerini aldı. Yılmaz Vural'ın bu fotoğrafını gören Fenerbahçeli taraftarlar bir hayli heyecanlandı...


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bombayla havaya uçuracaklardı! Şeytani tuzakta yeni gelişmeBombayla havaya uçuracaklardı! Şeytani tuzakta yeni gelişme
Öldürülen avukat Dilara Yıldız'ın kardeşi konuştu: Ablam onu ailesinin fuhuş çetesine üye olduğunu öğrendiği için bıraktıÖldürülen avukat Dilara Yıldız'ın kardeşi konuştu: Ablam onu ailesinin fuhuş çetesine üye olduğunu öğrendiği için bıraktı
Fenerbahçe Beko derin bir nefes aldı!Fenerbahçe Beko derin bir nefes aldı!
Anahtar Kelimeler:
Fenerbahçe Futbol Kulübü
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Türkiye, Enes Kara’nın ölümünü konuşuyor!

Türkiye, Enes Kara’nın ölümünü konuşuyor!

Türk Metal Sendikası ile MESS arasında anlaşma sağlandı!

Türk Metal Sendikası ile MESS arasında anlaşma sağlandı!

Ahmet Çalık'ın vefatı sonrası Konyaspor'dan anlamlı hareket!

Ahmet Çalık'ın vefatı sonrası Konyaspor'dan anlamlı hareket!

Galatasaraylı yöneticiler küplere bindi! Burak Yılmaz...

Galatasaraylı yöneticiler küplere bindi! Burak Yılmaz...

Bu paraya takım kurulur! 6.5 milyon Euro...

Bu paraya takım kurulur! 6.5 milyon Euro...

Ahmet Çalık'ın öldüğü kazada kahreden detay!

Ahmet Çalık'ın öldüğü kazada kahreden detay!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Dosyaları dilediğiniz yere taşıyabileceğiniz en iyi flash bellek modelleri

Dosyaları dilediğiniz yere taşıyabileceğiniz en iyi flash bellek modelleri

Kim Milyoner Olmak İster'de sorulan soru Fenerbahçe taraftarını ayağa kaldırdı! Sosyal medyada görülmemiş boykot kampanyası başladı

Kim Milyoner Olmak İster'de sorulan soru Fenerbahçe taraftarını ayağa kaldırdı! Sosyal medyada görülmemiş boykot kampanyası başladı

Evde kondisyon kazanabileceğiniz en iyi eliptik bisiklet çeşitleri

Evde kondisyon kazanabileceğiniz en iyi eliptik bisiklet çeşitleri

Acun'un Hull City'e ilk transferleri F.Bahçe'den!

Acun'un Hull City'e ilk transferleri F.Bahçe'den!

Cenk Tosun, Acun Ilıcalı'yı üzdü!

Cenk Tosun, Acun Ilıcalı'yı üzdü!

Emre Mor attı, sosyal medya yıkıldı! İlk kez...

Emre Mor attı, sosyal medya yıkıldı! İlk kez...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.