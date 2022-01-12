Adım adım Fenerbahçe'ye mi geliyor? Yılmaz Vural'ın son fotoğrafı gündem oldu

Fenerbahçe'de Yılmaz Vural sesleri gittikçe yükseliyor... Ali Koç'un geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, "Yılmaz Vural'ı tanırım. Kendisi çok iyi bir insan ve çok iyi bir Fenerbahçeli" sözleri sonrası sosyal medya adeta karışmıştı. Bu sözlerin ardından Yılmaz Vural'ın Adana Demirspor maçını tribünden takip etmesi gündeme bomba gibi düşmüştü. Tecrübeli çalıştırıcı bu kez de Fenerbahçe Beko'nun basketbol maçında tribünde yer aldı.

ALİ KOÇ: ÇOK İYİ BİR FENERBAHÇELİ

Ali Koç, Adana Demirspor maçı öncesi basın mensuplarıyla konuşarak Yılmaz Vural sorusuna cevap vermişti. Koç, "Yılmaz Vural'ı tanırım. Kendisi çok iyi bir insan ve çok iyi bir Fenerbahçeli" demişti.

ADANA DEMİR MAÇINDA TRİBÜNDEYDİ

Fenerbahçe-Adana Demirspor maçını tribünden takip eden Yılmaz Vural, Fenerbahçe taraftarlarını heyecanlandırmıştı. Ali Koç'un maç öncesi yaptığı açıklamayla alevlenen olay sosyal medyada gündem olan Yılmaz Vural'dan bir hamle daha geldi...

ŞİMDİ DE BASKETBOL MAÇINDA

Fenerbahçe Beko'nun Olympiakos'u ağırladığı karşılaşmada sürpriz bir isim gözlerden kaçmadı. Tecrübeli teknik direktör Yılmaz Vural, maçı izleyenler arasında yerini aldı. Yılmaz Vural'ın bu fotoğrafını gören Fenerbahçeli taraftarlar bir hayli heyecanlandı...



