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Adım Farah'ın Rahşan'ı Hatice Aslan kimdir, nereli ve kaç yaşında? Hatice Aslan'ın oynadığı diziler

27.09.2023 15:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hatice Aslan, Adım Farah dizisinde Rahşan karakterine hayat veriyor. Engin Akyürek ve Demet Özdemir'in başrollerini paylaştığı Adım Farah 2. sezonu ile bugün FOX TV izleyicisi ile buluşuyor. Peki, Hatice Aslan kimdir, nereli ve kaç yaşında? İşte, Adım Farah'ın Rahşan'ı Hatice Aslan'ın oynadığı diziler...

Adım Farah'ın Rahşan'ı Hatice Aslan vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Engin Akyürek ve Demet Özdemir'in başrollerini paylaştığı Benim Adım Farah dizisinin senaryosunu Deniz Dargı, Cem Görgeç ve Cenk Boğatur kaleme aldı. Arjantin yapımı La Chica que Limpia aflı yapımdan uyarlanan dizinin yönetmenliğini ise Recai Karagöz yapıyor. İşte, Adım Farah'ın Rahşan'ı Hatice Aslan hakkında merak edilenler...

HATİCE ASLAN KİMDİR?

Hatice Aslan 20 Şubat 1962 yılında Sivas'ta dünbyaya geldi.

Ferhunde Hanımlar ve En Son Babalar Duyar dizileriyle, Nuri Bilge Ceylan'ın yönettiği Üç Maymun filmindeki rolleriyle tanınan Hatice Aslan çok sayıda dizi ve filmde oynamıştır.

HATİCE ASLAN'IN ROL ALDIĞI DİZİ VE FİLMLER

Hatice Aslan'ın film ve dizilerinden bazıları:

– Vücut – 2012

– Lale Devri – 2010

– Samanyolu – 2010

– Eastern Plays (yaz mevsimi) – 2009

– Üç Maymun – 2008

– Düğün Şarkıcısı – 2008

– Bayrampaşa: Ben Fazla Kalmayacağım – 2007

– Hırçın Menekşe 2003

– A. G. A – 2003

– Hürrem Sultan (Mahidevran Sultan) – 2003

– Kınalı Kar – 2002

– En Son Babalar Duyar – 2002

– Ferhunde Hanımlar – 1993

– Deli Balta – 1993

– Elif'in Rüyaları – 1992

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