Adım Farah'ın yıldızı Demet Özdemir'in eski aşkını görenler şaşkına döndü! Meğer rol arkadaşıymış

Sana Bir Sır Vereceğim, Kurt Seyit ve Şura, Çilek Kokusu, No: 309, Erkenci Kuş ve Doğduğun Ev Kaderindir adlı dizilerdeki rolleriyle adından söz ettiren Demet Özdemir Adım Farah dizisinde Engin Akyürek ile başrolü paylaşıyor. Özel hayatı da merak edilen Demet Özdemir'in eski aşkını görenler şaşkınlıklarını gizleyemedi.

Oyunculuk hayatına Sana Bir Sır Vereceğim dizisinde Aylin rolüyle başlayan Demet Özdemir birçok başarılı projede yer aldı.

Özdemir, 26 Şubat 1992'de 3 çocuklu bir ailenin en küçüğü olarak Kocaeli'de doğdu.

Anneannesi Bulgaristan göçmeni olan oyuncunun annesi ve babası ayrıldığı için annesi ve ablasıyla İstanbul'a taşındı.

Özdemir, bir röportajda babasıyla ilişkisi üzerine: "Yıllarca görüşmedik ama kısa süre önce barıştık. Fakat hiçbir zaman bizden nefret ettiğini ya da sevmediğini düşünmedim. Sadece çok inatçıdır." demişti.

2015 yılında yayınlanan Çilek Kokusu dizisinde birlikte rol alan Yusuf Çim ve Demet Özdemir'in dizi aşkı kısa süre bir süre sonra gerçek olmuştu.

Çiftin ilişkisi yaklaşık 2 yıl sürerken evlilik haberi beklenen ikili 2017 yılında ayrılık kararı aldı.

Demet Özdemir, şarkıcı Oğuzhan Koç ile geçtiğimiz ağustos ayında nikah masasına oturdu.



