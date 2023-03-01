ADIM FARAH OYUNCULARI VE KONUSU: Adım Farah dizisi oyuncuları kimdir, konusu nedir?

Adım Farah dizisi oyuncuları ve konusu merak konusu haline geldi. Fox TV’de ekrana gelen Adım Farah bu akşam ilk bölümü ile izleyici karşısına çıkacak. Adım Farah’ta ülkesinden kaçmak durumunda kalan ve yasa dışı olarak oğluyla birlikte hayatta kalma mücadelesi veren Farah'ın hikayesi anlatılacak.

ADIM FARAH DİZİSİ OYUNCULARI

Adım Farah dizisi oyuncuları arasında Demet Özdemir, Engin Akyürek, Fırat Tanış, Senan Kara, Lale Başar, Oktay Çubuk ve Mustafa Avkıran ve Ali Sürmeli gibi isimler bulunuyor.

Demet Özdemir - Farah Erşadi

Engin Akyürek - Tahir Lekesiz

Fırat Tanış - Mehmet Koşaner

Ali Sürmeli - Orhan Koşaner

Mustafa Avkıran - Ali Galip Akıncı

Senan Kara - Vera Akıncı

Lale Başar - Perihan Koşaner

Oktay Çubuk - Kaan Akıncı

Derya Pınar Ak - Gönül Koşaner

Rastin Paknahad - Kerimşah

ADIM FARAH DİZİSİ KONUSU

İran'dan kaçıp, hamile olduğunu öğrenmesiyle İstanbul'da kalmak zorunda kalan Farah; asıl mesleği olan cerrahlık yerine temizlik işçisi olarak çalışmaya başlar. Doğuştan balon hastalığı olarak bilinen PİY rahatsızlığına sahip olan oğlu Kerimşah'a hem annelik hem de doktorluk yapmayı başaran Farah'ın; oğlu ve onun tedavisi için yapamayacağı şey yoktur.

Bir gece, temizlik yaptığı bir mekanda, istemeden şahit olduğu trajik olay vesilesi ile Tahir Lekesiz ile karşı karşıya gelir. Tahir; yasadışı işlerle uğraşan bir aile şirketinin tepe elemanlarından biridir ve hayatını kurtarmış, küçük yaşta onu yanına alıp yetiştirmiş patronuna sadakatle bağlı bir adamdır. Fakat o gece kendini ilk defa beklemediği bir durumda bulur.

Farah susmak ya da adaleti sağlamak için konuşmak arasında bocalarken, Tahir ise hayatında ilk defa masum bir kadın ve çocuğun kaderiyle ilgili karar vermek zorundadır.

