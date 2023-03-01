ADIM FARAH OYUNCULARI VE KONUSU: Adım Farah dizisi oyuncuları kimdir, konusu nedir?

Adım Farah dizisi oyuncuları ve konusu merak konusu haline geldi. Fox TV’de ekrana gelen Adım Farah bu akşam ilk bölümü ile izleyici karşısına çıkacak. Adım Farah’ta ülkesinden kaçmak durumunda kalan ve yasa dışı olarak oğluyla birlikte hayatta kalma mücadelesi veren Farah'ın hikayesi anlatılacak.
Adım Farah dizisi oyuncuları arasında Demet Özdemir, Engin Akyürek, Fırat Tanış, Senan Kara, Lale Başar, Oktay Çubuk ve Mustafa Avkıran ve Ali Sürmeli gibi isimler bulunuyor.
Demet Özdemir - Farah Erşadi
Engin Akyürek - Tahir Lekesiz
Fırat Tanış - Mehmet Koşaner
Ali Sürmeli - Orhan Koşaner
Mustafa Avkıran - Ali Galip Akıncı
Senan Kara - Vera Akıncı
Lale Başar - Perihan Koşaner
Oktay Çubuk - Kaan Akıncı
Derya Pınar Ak - Gönül Koşaner
Rastin Paknahad - Kerimşah
İran'dan kaçıp, hamile olduğunu öğrenmesiyle İstanbul'da kalmak zorunda kalan Farah; asıl mesleği olan cerrahlık yerine temizlik işçisi olarak çalışmaya başlar. Doğuştan balon hastalığı olarak bilinen PİY rahatsızlığına sahip olan oğlu Kerimşah'a hem annelik hem de doktorluk yapmayı başaran Farah'ın; oğlu ve onun tedavisi için yapamayacağı şey yoktur.
Bir gece, temizlik yaptığı bir mekanda, istemeden şahit olduğu trajik olay vesilesi ile Tahir Lekesiz ile karşı karşıya gelir. Tahir; yasadışı işlerle uğraşan bir aile şirketinin tepe elemanlarından biridir ve hayatını kurtarmış, küçük yaşta onu yanına alıp yetiştirmiş patronuna sadakatle bağlı bir adamdır. Fakat o gece kendini ilk defa beklemediği bir durumda bulur.
Farah susmak ya da adaleti sağlamak için konuşmak arasında bocalarken, Tahir ise hayatında ilk defa masum bir kadın ve çocuğun kaderiyle ilgili karar vermek zorundadır.