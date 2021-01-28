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ADİMDER’den imam hatip liselerine kaynak kitap desteği

28.01.2021 17:31 | Son Güncelleme:
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Adıyaman Önder İmam Hatipliler Derneği (ADİMDER), Adıyaman genelindeki tüm imam hatip liselerine kaynak kitap desteğinde bulundu.Adıyaman Önder İmam Hatipliler Derneğinin talebi ve Önder Genel Merkezinin destekleri ile elde edilen TYT-AYT sınavlarına hazırlık ve kaynak kitapların dağıtımı, İl Milli Eğitim Müdürü Ahmet Alagöz, şube müdürleri ve imam hatip liselerinin müdürlerinin katıldığı bir törenle gerçekleştirildi.Kitaplar geneli imam hatip liselerinde eğitim-öğretim gören tüm öğrencilere verilmek üzere okul idarelerine teslim edildi.

Adıyaman Önder İmam Hatipliler Derneği (ADİMDER), Adıyaman genelindeki tüm imam hatip liselerine kaynak kitap desteğinde bulundu.
Adıyaman Önder İmam Hatipliler Derneğinin talebi ve Önder Genel Merkezinin destekleri ile elde edilen TYT-AYT sınavlarına hazırlık ve kaynak kitapların dağıtımı, İl Milli Eğitim Müdürü Ahmet Alagöz, şube müdürleri ve imam hatip liselerinin müdürlerinin katıldığı bir törenle gerçekleştirildi.
Kitaplar geneli imam hatip liselerinde eğitim-öğretim gören tüm öğrencilere verilmek üzere okul idarelerine teslim edildi. Kitap ve kaynak desteği ile ilgili Adıyaman Önder İmam Hatipliler Derneği Başkanı Ebubekir Turmaz şu açıklamalarda bulundu.
Turmaz, “Adıyaman Önder İmam Hatipliler Derneği olarak özelde imam hatip liselerimizin genelde ise ilimizin eğitimine ve öğrencilerimizin gelişimine katkıda bulunmaya çalışıyoruz. Özellikle yaşadığımız bu salgın döneminde öğrencilerimizin akademik gelişimlerini desteklemeyi kendimize görev olarak kabul ettik. Önder Genel merkezimizin çeşitli yayınevleri ile yapmış olduğu görüşmeler ve Deniz Feneri Yardımlaşma Derneğinin de katkılarıyla 3 etap halinde gönderilen kitaplarımızı okullarımız aracılığı ile öğrencilerimize ulaştırmaya devam ediyoruz. Çeşitli yayınevlerinin baskıları olan kitaplar İlimiz ve İlçelerimizde bulunan İmam Hatip Liselerimizde okuyan tüm öğrencilerimize ulaştırılıyor. 1.Etap ta 4854 adet kitap, 2.Etapta 5400 adet kitap öğrencilerimize ulaştırıldı. Şu an 3.Etapta 1872 adet TYT-AYT Sınavlarına hazırlık ve kaynak kitap öğrencilerimize verilmek üzere temin edilmiştir. Yaklaşık 600 bin lira piyasa değerine sahiptir” dedi.
İl Milli Eğitim Müdürü Ahmet Alagöz ise açıklamasında, “Salgının neden olduğu olumsuz süreçler ilimizin kıymetli STK’larının bu tür destekleri ile kısa sürede ortadan kaldırılacaktır. Önder Adıyaman İmam Hatipliler Derneğimizin yönetim kuruluna ve bu anlamda katkı sunan tüm paydaşlara bu desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

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