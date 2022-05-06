Adını Feriha Koydum dizisinin Halil'i Ufuk Tan Altunkaya değişimiyle olay oldu! "Halil sana ne oldu?"

Bir dönem Türkiye'yi kasıp kavuran diziler arasında yer alan, başrollerinde Hazal Kaya ve Çağatay Ulusoy gibi isimlerin yer aldığı Adını Feriha Koydum dizisi yeniden gündeme geldi. Dizide Halil karakterini canlandıran Ufuk Tan Altunkaya'nın son halini görenler adeta şaşkına döndü. Değişimiyle herkesi şaşırtan başarılı oyuncu şimdilerde tiyatro yönetmenliği yapıyor.

Kapıcı Zehra'nın kızıyla olan hayalleri ve kızının üniversite sınavında ülkenin seçkin üniversitelerinden birini burslu olarak kazanmasını ele alan dizi seyirciyi ekran başına kilitlemişti.

Türkiye'deki başarısının yanı sıra dizi onlarca ülkede yayınlanarak büyük bir başarı göstermişti.

Hazal Kaya'nın canlandırdığı Feriha Yılmaz karakteri dizininin ilk sezonunda Halil'le nişanlanmıştı.

SON HALİ ŞAŞKINA ÇEVİRDİ

Son zamanlarda yeniden gündeme gelen ve Instagram paylaşımları sonrası sosyal medyaya konu olan Ufuk Tan Altunkaya, değişimiyle herkesi şaşırttı.

Instagram hesabında 5 bine yakın takipçisi bulunan Ufuk Tan Altunkaya, özle hayatıyla ilgili pozlar vermeye devam ediyor.

Altunkaya'nın değişimini görenler, son pozlarına yorum yapmaktan kendini alamazken bazı kullanıcılar ilginç yorumlarda bulunuyor.

Altunkaya'nın son pozlarına "Halil sana ne oldu?", "Feriha bin pişmandır" gibi yorumlar yapılmakta.





