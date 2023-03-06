Adını Feriha Koydum dizisinin platonik aşığı Halil'in son hali şaşırttı! "Kaybettiğin Halil'e bak Feriha"

Ufuk Tan Altunkaya, senaryosu ve oyuncu kadrosuyla unutulmaz dizilerden biri olan Adını Feriha Koydum dizisinde, Feriha'nın platonik aşığı Halil rolüne hayat verdi. Dizideki 'Feriyanım', 'Güler yüzlü Feriyam', 'Kelebekleri severim Allah'ın güzel mahlukatları' gibi replikleriyle sosyal medyada yeniden gündem olan Ufuk Tan Altunkaya'nın son halini görenler inanamadı.

İŞTE SON HALİ

Adını Feriha Koydum dizisinde Hazal Kaya, Vahide Perçin, Çağatay Ulusoy gibi isimlerle beraber çalışan Ufuk Tan Altunkaya sosyal medyada çok konuşuldu.

Seneler önce sergilediği oyunculuk performansı ve replikleriyle yeniden gündeme geldi.

Halil rolüyle mizah sayfalarında sık sık paylaşılan Altunkaya'nın son hali dikkat çekti.

Sosyal medyadan paylaşım yapan Altunkaya'nın son haline, "Kaybettiğin Halil'e bak Feriha", "Feriha'daki Halil olamazsın inanasım gelmiyor", "Bu rolü nasıl bu kadar gerçekçi oynadın" gibi yorumlar geldi.

1984 doğumlu Ufuk Tan Altunkaya 38 yaşındadır.

Dizi ve tiyatro oyuncusu olan Altunkaya, 2013'te Fatih, 2017'de Biz Size Döneriz, 2013'te Beni Böyle Sev isimli yapımlarda rol aldı.

Ayrıca, Yeditepe Üniversitesi Tiyatro Kulübü’nde eğitmenlik de yaptı.





