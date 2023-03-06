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Adını Feriha Koydum dizisinin platonik aşığı Halil'in son hali şaşırttı! "Kaybettiğin Halil'e bak Feriha"

06.03.2023 15:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ufuk Tan Altunkaya, 2011-2012 yılları arasında yayınlanan fenomen dizi Adını Feriha Koydum'da Halil rolüyle akıllara kazındı. Dizide sergilediği oyunculuk performansı ile seneler sonra sosyal medyada yeniden gündem Ufuk Tan Altunkaya'nın son hali görenleri şaşırttı.

Adını Feriha Koydum dizisinin platonik aşığı Halil'in son hali şaşırttı! "Kaybettiğin Halil'e bak Feriha"

Ufuk Tan Altunkaya, senaryosu ve oyuncu kadrosuyla unutulmaz dizilerden biri olan Adını Feriha Koydum dizisinde, Feriha'nın platonik aşığı Halil rolüne hayat verdi. Dizideki 'Feriyanım', 'Güler yüzlü Feriyam', 'Kelebekleri severim Allah'ın güzel mahlukatları' gibi replikleriyle sosyal medyada yeniden gündem olan Ufuk Tan Altunkaya'nın son halini görenler inanamadı.

İŞTE SON HALİ

Adını Feriha Koydum dizisinde Hazal Kaya, Vahide Perçin, Çağatay Ulusoy gibi isimlerle beraber çalışan Ufuk Tan Altunkaya sosyal medyada çok konuşuldu.

Adını Feriha Koydum dizisinin platonik aşığı Halil'in son hali şaşırttı!

Seneler önce sergilediği oyunculuk performansı ve replikleriyle yeniden gündeme geldi.

Adını Feriha Koydum dizisinin platonik aşığı Halil'in son hali şaşırttı!

Halil rolüyle mizah sayfalarında sık sık paylaşılan Altunkaya'nın son hali dikkat çekti.

Adını Feriha Koydum dizisinin platonik aşığı Halil'in son hali şaşırttı!

Sosyal medyadan paylaşım yapan Altunkaya'nın son haline, "Kaybettiğin Halil'e bak Feriha", "Feriha'daki Halil olamazsın inanasım gelmiyor", "Bu rolü nasıl bu kadar gerçekçi oynadın" gibi yorumlar geldi.

Adını Feriha Koydum dizisinin platonik aşığı Halil'in son hali şaşırttı!

1984 doğumlu Ufuk Tan Altunkaya 38 yaşındadır.

Adını Feriha Koydum dizisinin platonik aşığı Halil'in son hali şaşırttı!

Dizi ve tiyatro oyuncusu olan Altunkaya, 2013'te Fatih, 2017'de Biz Size Döneriz, 2013'te Beni Böyle Sev isimli yapımlarda rol aldı.

Adını Feriha Koydum dizisinin platonik aşığı Halil'in son hali şaşırttı!

Ayrıca, Yeditepe Üniversitesi Tiyatro Kulübü’nde eğitmenlik de yaptı.

Adını Feriha Koydum dizisinin platonik aşığı Halil'in son hali şaşırttı!

Adını Feriha Koydum dizisinin platonik aşığı Halil'in son hali şaşırttı!

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