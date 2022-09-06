Adını Feriha Koydum'un Cansu'su Sedef Şahin kırmızı mini elbisesiyle büyüledi

Sedef Şahin en son, 2016'da Diriliş Ertuğrul dizisinde Maria rolüyle ekranlara geldi. Adını Feriha Koydum dizisinde hayat verdiği Cansu rolüyle tanınan Şahin, son zamanlarda sosyal medya pozlarıyla ön plana çıkmaya başladı.

KMİNİ ELBİSESİYLE POZ VERDİ

Sedef Şahin kırmızı mini elbisesiyle paylaşım yaptı.

Saçlarını kestiren Şahin o paylaşıma, "Saçlarımı kestirdim. Şaka şaka size sormadan yapar mıyım? Tarz değiştirip saçları böyle mi yapsak ne dersiniz?" diye yazdı.

Sedef Şahin yıllar içerisinde verdiği kilolar ile adeta farklı bir görünüme kavuştu.

Değişimiyle halen gündeme gelmeye devam ediyor.

14 Mayıs 1992 İstanbul doğumlu Şahin 30 yaşındadır.



