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  4. Adını Feriha Koydum'un Cansu'su Sedef Şahin kırmızı mini elbisesiyle büyüledi

Adını Feriha Koydum'un Cansu'su Sedef Şahin kırmızı mini elbisesiyle büyüledi

06.09.2022 19:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sedef Şahin, 2011-2012 yılları arasında yayınlanan Adını Feriha Koydum dizisindeki Cansu rolüyle seyircilerin aklına kazındı. Bir süredir ekranlardan uzak bir hayat yaşayan Şahin, verdiği kilolarla oldukça konuşulmuştu. Şahin, son haliyle dikkat çekti.

Adını Feriha Koydum'un Cansu'su Sedef Şahin kırmızı mini elbisesiyle büyüledi

Sedef Şahin en son, 2016'da Diriliş Ertuğrul dizisinde Maria rolüyle ekranlara geldi. Adını Feriha Koydum dizisinde hayat verdiği Cansu rolüyle tanınan Şahin, son zamanlarda sosyal medya pozlarıyla ön plana çıkmaya başladı.

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Sedef Şahin kırmızı mini elbisesiyle paylaşım yaptı.

Adını Feriha Koydum'un Cansu'su Sedef Şahin kırmızı mini elbisesiyle büyüledi

Saçlarını kestiren Şahin o paylaşıma, "Saçlarımı kestirdim. Şaka şaka size sormadan yapar mıyım? Tarz değiştirip saçları böyle mi yapsak ne dersiniz?" diye yazdı.

Adını Feriha Koydum'un Cansu'su Sedef Şahin kırmızı mini elbisesiyle büyüledi

Sedef Şahin yıllar içerisinde verdiği kilolar ile adeta farklı bir görünüme kavuştu.

Adını Feriha Koydum'un Cansu'su Sedef Şahin kırmızı mini elbisesiyle büyüledi

Değişimiyle halen gündeme gelmeye devam ediyor.

Adını Feriha Koydum'un Cansu'su Sedef Şahin kırmızı mini elbisesiyle büyüledi

14 Mayıs 1992 İstanbul doğumlu Şahin 30 yaşındadır.

Adını Feriha Koydum'un Cansu'su Sedef Şahin kırmızı mini elbisesiyle büyüledi

Adını Feriha Koydum'un Cansu'su Sedef Şahin kırmızı mini elbisesiyle büyüledi

Adını Feriha Koydum'un Cansu'su Sedef Şahin kırmızı mini elbisesiyle büyüledi


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Adını Feriha Koydum dizisi Sedef Şahin cansu yaşında
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