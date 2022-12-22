Adını Feriha Koydum'un Halil'i Ufuk Tan Altunkaya'nın son halini görenler şaştı kaldı! "Adam çok coolmuş"

Hazal Kaya ve Çağatay Ulusoy'un başrolünde olduğu ve dönemin popüler dizisi Adını Feriha Koydum'un Halil'i Ufuk Tan Altunkaya son haliyle gündeme geldi. Hazal Kaya'nın canlandırdığı Feriha Yılmaz karakteriyle nişanlanan Halil karakteri saplatılı aşkıyla hafızalara kazınmıştı.

Dizideki oyunculuğuyla büyük beğeni toplayan Ufuk Tan Altunkaya yıllar içerisinde çok değişti. Feriha'nın nişanlısı Halil'in son haline "Feriha görse seni tercih ederdi", "Reddettiğin çocuğa bir bak Feriha" yorumları geldi.

Gözlerden uzak yaşamayı tercih eden oyuncu diziden bir kareyi paylaşarak "0 sene önce Ferihacılık… Alenen çocuğa silah doğrulttuğum foto paylaşmışım; bu ayıp da televizyonculuğun ayıbı olsun" yorumunda bulundu.

Berlin'e taşınan Altunkaya, şimdilerde birçok farklı sahnede tiyatro oyunculuğu/yönetmenliği yapmaya devam ediyor.



