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Adını Feriha Koydum'un Halil'i Ufuk Tan Altunkaya'nın son halini görenler şaştı kaldı! "Adam çok coolmuş"

22.12.2022 15:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hazal Kaya ve Çağatay Ulusoy'un başrolünde olduğu Adını Feriha Koydum'un Halil'i son haliyle gündeme geldi. Feriha'nın belalısı olarak hafızalara kazınan Ufuk Tan Altunkaya'yı görenler şaştı kaldı. Altunkaya'nın son haline "Çok coolsun" yorumları yağdı.

Adını Feriha Koydum'un Halil'i Ufuk Tan Altunkaya'nın son halini görenler şaştı kaldı! "Adam çok coolmuş"

Hazal Kaya ve Çağatay Ulusoy'un başrolünde olduğu ve dönemin popüler dizisi Adını Feriha Koydum'un Halil'i Ufuk Tan Altunkaya son haliyle gündeme geldi. Hazal Kaya'nın canlandırdığı Feriha Yılmaz karakteriyle nişanlanan Halil karakteri saplatılı aşkıyla hafızalara kazınmıştı.

Dizideki oyunculuğuyla büyük beğeni toplayan Ufuk Tan Altunkaya yıllar içerisinde çok değişti. Feriha'nın nişanlısı Halil'in son haline "Feriha görse seni tercih ederdi", "Reddettiğin çocuğa bir bak Feriha" yorumları geldi.

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Gözlerden uzak yaşamayı tercih eden oyuncu diziden bir kareyi paylaşarak "0 sene önce Ferihacılık… Alenen çocuğa silah doğrulttuğum foto paylaşmışım; bu ayıp da televizyonculuğun ayıbı olsun" yorumunda bulundu.

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Berlin'e taşınan Altunkaya, şimdilerde birçok farklı sahnede tiyatro oyunculuğu/yönetmenliği yapmaya devam ediyor.

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