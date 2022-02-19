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  4. Adını Feriha Koydum'un Lara'sı Feyza Civelek değişimiyle dumur etti! Görenler tanımakta zorlandı

Adını Feriha Koydum'un Lara'sı Feyza Civelek değişimiyle dumur etti! Görenler tanımakta zorlandı

19.02.2022 14:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Başrollerini Hazal Kaya, Çağatay Ulusoy ve Vahide Gördüm'ün paylaştığı Adını Feriha Koydum dizisi, Türk televizyonlarının unutulmaz yapımları arasında yer alıyor. Adını Feriha Koydum dizisinde hayat verdiği 'Lara' karakteriyle akıllara kazınan Feyza Civelek, yıllar içindeki değişimiyle görenleri şaşkına çevirdi.

Adını Feriha Koydum'un Lara'sı Feyza Civelek değişimiyle dumur etti! Görenler tanımakta zorlandı

Bir döneme damga vuran Adını Feriha Koydum dizisiyle geniş kitlelerce tanınan ünlü oyuncu Feyza Civelek, verdiği kilolar sonrası tanınmaz hale geldi.

1995 yılında İstanbul'da doğan Feyza Civelek, 2006 yılında rol aldığı Acemi Cadı dizisiyle ekran macerasına adım attı. Feyza Civelek'in annesi, başrollerini Damla Sönmez ve Canan Ergüder'in paylaştığı Güllerin Savaşı'nın dizisinin senaristi Melis Civelek'tir.

Feyza Civelek, kısa sürede 21 kilo vererek bambaşka bir görüntüye kavuştu.

Adını Feriha Koydum'un Lara'sı Feyza Civelek değişimiyle şaşkına çevirdi! Gören tanımakta zorlandı

Kavak Yelleri, Bir umut Yeter, Güllerin Savaşı gibi yapımlarda izleyici karşısına geçen Feyza Civelek, değişimiyle görenleri dumur ediyor.

Adını Feriha Koydum'un Lara'sı Feyza Civelek değişimiyle dumur etti! Görenler tanımakta zorlandı

Instagram'da 1 milyonu aşkın takipçisi bulunan Feyza Civelek, iddialı pozlarıyla adından söz ettiriyor.

Adını Feriha Koydum'un Lara'sı Feyza Civelek değişimiyle dumur etti! Görenler tanımakta zorlandı

Feyza Civelek'in cesur paylaşımlarına ''Taş gibi olmuş'', ''İnanmıyorum Adını Feriha Koydum'daki Lara sen misin?'' gibi yorumlar yapılıyor.

Adını Feriha Koydum'un Lara'sı Feyza Civelek değişimiyle dumur etti! Görenler tanımakta zorlandı

İşte Feyza Civelek'in Instagram pozları...

Adını Feriha Koydum'un Lara'sı Feyza Civelek değişimiyle dumur etti! Görenler tanımakta zorlandı

Adını Feriha Koydum'un Lara'sı Feyza Civelek değişimiyle dumur etti! Görenler tanımakta zorlandı

Adını Feriha Koydum'un Lara'sı Feyza Civelek değişimiyle dumur etti! Görenler tanımakta zorlandı

Adını Feriha Koydum'un Lara'sı Feyza Civelek değişimiyle dumur etti! Görenler tanımakta zorlandı

Adını Feriha Koydum'un Lara'sı Feyza Civelek değişimiyle dumur etti! Görenler tanımakta zorlandı


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