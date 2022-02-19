Adını Feriha Koydum'un Lara'sı Feyza Civelek değişimiyle dumur etti! Görenler tanımakta zorlandı

Bir döneme damga vuran Adını Feriha Koydum dizisiyle geniş kitlelerce tanınan ünlü oyuncu Feyza Civelek, verdiği kilolar sonrası tanınmaz hale geldi.

1995 yılında İstanbul'da doğan Feyza Civelek, 2006 yılında rol aldığı Acemi Cadı dizisiyle ekran macerasına adım attı. Feyza Civelek'in annesi, başrollerini Damla Sönmez ve Canan Ergüder'in paylaştığı Güllerin Savaşı'nın dizisinin senaristi Melis Civelek'tir.

Feyza Civelek, kısa sürede 21 kilo vererek bambaşka bir görüntüye kavuştu.

Kavak Yelleri, Bir umut Yeter, Güllerin Savaşı gibi yapımlarda izleyici karşısına geçen Feyza Civelek, değişimiyle görenleri dumur ediyor.

Instagram'da 1 milyonu aşkın takipçisi bulunan Feyza Civelek, iddialı pozlarıyla adından söz ettiriyor.

Feyza Civelek'in cesur paylaşımlarına ''Taş gibi olmuş'', ''İnanmıyorum Adını Feriha Koydum'daki Lara sen misin?'' gibi yorumlar yapılıyor.

İşte Feyza Civelek'in Instagram pozları...



