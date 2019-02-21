Sonbaharın gelmesiyle pazar, market tezgahlarına düşen cennet hurması kış mevsiminin en özel meyvelerinden biri. Ballı tadının yanı sıra yaşanılan birçok sağlık problemine de kalkan oluyor. Anavatanı Çin ve Japonya olan bu meyve, ülkemizde ise Karadeniz Bölgesi'nde, Hatay ve Adana illerinde yetiştirilir. Özellikle güçlü bir A vitamini deposu olan taze hurma, B1, B2, B3 vitaminleri, C vitamininin yanı sıra demir, sodyum, potasyum, magnezyum, protein karbonhidrat, kalsiyum ve fosfor bakımından da zengindir. Günde bir tane cennet hurması yediğinizde;

Adının hakkını sonuna kadar veriyor! Sofralarımıza renk katan meyvenin gizli kalmış faydaları

Mide dostudur Lifli yapısı sayesinde bağırsak hareketlerini düzene sokar. Sindirim ve kabızlık sorunu yaşayanların ilacıdır diyebiliriz. Aynı zamanda gastritle mücadele edenlerin her gün bir adet tüketmesi tavsiye edilir.

Soğuk algınlığından korur İçerdiği vitamin ve mineraller sayesinde vücudun savunma mekanizmasını bozan metaboliklere karşı kalkan olur. Bağışıklık sistemini güçlendirir ve böylece soğuk algınlığına yakalanma riskiniz azalır.

Antioksidan kaynağıdır Antioksidan deposu olması sayesinde serbest radikallerle savaşır. A vitamini yönünden zengin olduğunu söylemiştik. Bu muazzam vitamin kaynağının yanı sıra shibul ve betulinik asit de içerir. Bunun sonucunda kanserle mücadele eder. Kış mevsimi boyunca her gün bir adet tüketerek sağlığınızı garanti altına alabilirsiniz.

Karaciğeri korur Vücuttan toksik maddelerin arınmasına yardımcı olur. Hücre hasarının önlenmesini sağlayan cennet hurması böylelikle karaciğer sağlığınızı da koruma altına alır.

İyi bir enerji kaynağıdır Cennet hurması olgunlaştıkça tatlılaşır. İçindeki doğal şeker sayesinde gerçek bir enerji kaynağıdır. Enerji verme etkisinin yanı sıra stresten de arınmaya yardımcıdır. Düzenli olarak tükettiğinizde bu etkisini görebilirsiniz.

Kansızlık yaşayanların ilacı İçeriğindeki bakır, demir emilimine destek olur ve kırmızı kan hücrelerinin üretimini destekler. Bu sayede kansızlık için ciddi anlamda destekçidir.