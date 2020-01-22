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  4. Adis Jahovic, Antalyaspor'a transfer oldu

Adis Jahovic, Antalyaspor'a transfer oldu

ANTALYASPOR HABERLERİ  | 22.01.2020 14:32 | Son Güncelleme

Süper Lig'de BtcTurk Yeni Malatyaspor forması giyen Makedon futbolcu Adis Jahovic, ligin ikinci yarısında Antalyaspor forması giyecek.

Adis Jahovic, Antalyaspor'a transfer oldu

İsmi Gaziantep Futbol Kulübü ile de anılan ancak bonservis bedelinde yaşanan sıkıntı nedeniyle rotasını Antalya'ya çeviren 32 yaşındaki golcü futbolcu, sezon başında transfer olduğu ve 22 maçta 14 kez gol sevinci yaşadığı Yeni Malatyaspor'a veda ediyor.

Hücum hattında son olarak Aatif Chahechouhe'dan da kendisine kulüp bulmasını isteyen kırmızı beyazlılar, Süper Lig'in önemli golcülerinden Jahovic'i kadrosuna katarak devre arasında 3'üncü forvet oyuncusunu renklerine bağlamış olacak. Akdeniz temsilcisi anlaşma sağlanılan ve bu hafta içi resmi imza atması beklenilen Lukas Podolski ve Sinan Gümüş transferinden sonra hücum hattına Jahovic transferiyle daha da güç katacak.

DEFANSA ERSAN ADEM GÜLÜM

Antalyaspor, ayrıca, son olarak Avustralya ligi ekiplerinden Western United'da forma giyen Ersan Adem Gülüm'le anlaşmaya vardı. Türkiye'de Manisaspor, Elazığspor, Adanaspor ve Beşiktaş formaları giyen 32 yaşındaki milli oyuncu, son olarak Avustralya ligi ekiplerinden Western United'da oynuyordu. Tecrübeli ismin Antalya'ya gelerek son görüşmenin ardından resmi imzayı atması bekleniyor.

(DHA)

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Okuyucu Yorumları 3 yorum
Malatya iyice dağıliyor hayırdır başkan küme mi düsüreceksiniz malatyayı
Başarılı Transfer. Ligi bilen futbolcular ⚽
ALLAH utandırmasın başarılarının devamını dılerım adıs
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