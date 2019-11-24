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Adis Jahovic: Bence temiz bir goldü

YENİ MALATYASPOR HABERLERİ  | 24.11.2019 23:07 | Son Güncelleme

Fenerbahçe ile sahasında 0-0 berabere kalan BtcTurk Yeni Malatyaspor'da Adis Jahovic, Fabien Farnolle ve Issam Chebake maçın ardından açıklamalarda bulundular.

Adis Jahovic: Bence temiz bir goldü

BtcTurk Yeni Malatyaspor forveti Adis Jahovic, Fenerbahçe maçında sayılmayan golü için TRT Spor'a verdiği röportajda, "Kaleci üzerime geldi. Bence temiz bir goldü" dedi.

Fenerbahçe ile oynadıkları maçta iki tartışmalı pozisyon olduğunun belirtilmesi üzerine Adis Jahovic, "Penaltı pozisyonunu izledikten sonra karar vereceğiz. İptal edilen gol pozisyonunda kaleci benim üzerime geldi. Kaleciyi görmedim. Faul yapma gibi bir şeyim yoktu. Kaleci havaya zıpladığında kontrolü kaybedip topu düşürdü. Bence temiz bir goldü. Maçtan sonra olaylar bittiğinde konuşmanın anlamı yok. Gol geri gelmeyecek." dedi.

11 maçta 9 gollük performansının hatırlatılması üzerine Jahovic, "Takım performansı önemli bir performans. 6 maçtır yenilmiyoruz. Çok iyi gidiyoruz. Umarım böyle devam ederiz. 9 gol güzel ama bununla yetinmek istemiyorum. Takıma daha çok yardım etmek istiyorum. Gol krallığı için erken. Kaliteli isimler var, gol krallığı yarışı için konuşmak erken." yorumunu yaptı.

FARNOLLE: SONUÇTA F.BAHÇE'DEN 1 PUAN ALDIK

Victor Moses ile yaşadığı pozisyonun ardından penaltı verilmesiyle ilgili konuşan Fabien Farnolle "Ben biraz geç kaldım ama Victor Moses de bana doğru geliyordu. Futbolda bunlar var. Penaltı ya da penaltı değil bilemem ama hata yaptıysam, hatamı telafi etmem gerekiyordu. Konsantre olarak maça devam etmeliydim, ben de bunu yaptım." dedi.

Fabien Farnolle ayrıca "Fenerbahçe'nin büyük bir takım olduğunu biliyorduk ama 3 puan alacağımızı düşünüyorduk. Kazanamadığımız maçları kaybetmemeliyiz. Sonuçta Fenerbahçe'de 1 puan aldık." diyerek sözlerini noktaladı.

CHEBAKE: FENERBAHÇE'Yİ ZOR DURUMA SOKTUK

Issam Chebake "Gidip gelen bir maç oldu. Fenerbahçe'yi zor duruma soktuk ama kazanamadık. Planlarımız galibiyet üzerindeydi ama 1 puanla yetinmek zorunda kaldık." dedi.

Yeni Malatyasporlu Issam Chebake ayrıca "Üç haftadır berabere kalıyoruz. En yakın zamanda 3 puan alarak üst taraftan kopmak istemiyoruz." diyerek sözlerini noktaladı.

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Adis Jahovic Fabien Farnolle Chebake BtcTurk Yeni Malatyaspor

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
konya maçında kaleci g,öremedim dedi g,oliptal oldu bide onu yorumlasana yannagım
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