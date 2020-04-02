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Adıyaman Belediyesi, mahalleri tek tek temizliyor

ADIYAMAN HABERLERİ  | 02.04.2020 17:19 | Son Güncelleme

Adıyaman Belediyesi, korona virüs dolayısıyla mahalle mahalle sürdürdüğü dezenfekte çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.Mahallelerde dezenfekte çalışması yapıldığını söyleyen yetkililer, çalışmaları şehir merkezindeki tüm mahallelerde yapmayı planladıklarını dile getirerek, “Şu ana kadar Bahçecik, Bahçelievler, Yunus Emre ve İmamağa mahallelerinde yaptığımız dezenfekte çalışmalarını bugün itibariyle Kap Cami, Mara ve Varlık mahallelerinde de gerçekleştirdik.Bu mahallelerimizde bulunan cami, işyeri, sosyal tesis ve konutlar ile sokaklarda dezenfekte ve temizlik çalışması yapan ekiplerimiz, halkımızın sağlığı için hiçbir ayrıntıyı gözden kaçırmadan çalışmalarını tüm mahallelerimizde sürdürecek inşallah” diye konuştu.Mahalle sakinleri ise yapılan çalışmalardan dolayı ekiplere ve yetkililere teşekkür etti.

Adıyaman Belediyesi, korona virüs dolayısıyla mahalle mahalle sürdürdüğü dezenfekte çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.
Mahallelerde dezenfekte çalışması yapıldığını söyleyen yetkililer, çalışmaları şehir merkezindeki tüm mahallelerde yapmayı planladıklarını dile getirerek, “Şu ana kadar Bahçecik, Bahçelievler, Yunus Emre ve İmamağa mahallelerinde yaptığımız dezenfekte çalışmalarını bugün itibariyle Kap Cami, Mara ve Varlık mahallelerinde de gerçekleştirdik.
Bu mahallelerimizde bulunan cami, işyeri, sosyal tesis ve konutlar ile sokaklarda dezenfekte ve temizlik çalışması yapan ekiplerimiz, halkımızın sağlığı için hiçbir ayrıntıyı gözden kaçırmadan çalışmalarını tüm mahallelerimizde sürdürecek inşallah” diye konuştu.
Mahalle sakinleri ise yapılan çalışmalardan dolayı ekiplere ve yetkililere teşekkür etti.

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Merkez
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